流感併發腦炎本季已3幼童死　異常吼叫是警訊

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者陳家豪攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（29）日公布流感死亡個案當中有一名年僅12歲的女童，因為流感引發腦炎，從發病到死亡僅短短三天，病程相當快速。幼兒流感有較高風險併發腦炎，統計本流感季去年10月以來已經有3例併發腦炎死亡個案發生，從發病到死亡約2~4天。提醒若孩子罹患流感發生抽搐、意識不清、莫名大吼等異常行為，家長要提高警覺儘速把孩子送到大醫院就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名12歲女童本身沒有慢性疾病，感染流感後兩天後出現全身抽搐、意識不清、缺氧等腦炎症狀，就醫收治加護病房時發現腦部水腫且腦壓上升，腦幹也有受到侵襲，疾病惡化相當快速，隔天就過世。

長庚兒童健康研究部主任黃玉成受訪表示，女童所罹患的是「急性壞死性腦炎」，為流感併發症中最不好的一種，雖然少見，但一發生預後極差。這種腦炎好發於小朋友，成人相對少，目前國際間以日本、台灣的案例報告相對較多，有國外研究顯示，某些特殊基因體質者可能容易得到此類併發症，但國內尚未有研究證實。

疾管署副署長羅一鈞表示，本流感季自去年10月開始已經有3例小朋友因流感併發腦炎死亡，分別是南部8歲女童、東部2歲女童以及本次的中部12歲女童。目前國內社區流行的流感病毒型別為A型流感H1N1，比起其他病毒更容易引起小朋友的腦炎，疾管署已發布醫界通函提醒醫師相關症狀。

▲疾管署疫情記者會，疫情中心副主任郭宏偉說明流感趨勢。（圖／記者陳家豪攝）

而除了過往熟知的流感高風險族群的年長者與嬰幼兒，H1N1容易侵襲50歲以上中壯年族群，也容易引起小朋友腦炎，羅一鈞指出，主要是因為H1N1較容易引起健康者體內的免疫風暴，因為免疫系統反應過於旺盛，反而加重病毒侵犯器官的嚴重度。

黃玉成則表示，不只是H1N1，每一種流感都有可能發生腦炎，其最主要的徵兆為意識改變，一旦流感者出現嗜睡、與其對話眼神無反應，講話亂講話甚至大吼大叫等不正常行為應該提高警覺。