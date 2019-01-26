女大生「犁田」懶換藥　一週後成肥蛆窩「爬滿蠕動」

▲女大生因傷口沒換藥成蛆窩。（圖／記者宋德威翻攝）

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傷口如果沒有清潔乾淨，不僅容易發炎潰爛，還有可能長蛆，嚴重甚至要截肢。高雄一名女大生因摔車犁田沒有確實清理傷口、換藥，結果回診時傷口成了蛆窩，險些截肢。

根據《蘋果日報》報導，一名18歲女大生，因騎機車不慎「犁田」，右腳腳背造成一個巴掌大傷口。但女大生沒有確實換藥、清理傷口，一週後回診發現傷口早已被蒼蠅產卵、孵化成一隻隻的白蛆，女大生跟醫師見狀都嚇了一大跳。

▲女大生傷口成蛆窩，醫師打開傷口都嚇了一跳。（圖／記者宋德威翻攝）

《ETtoday》曾報導「清傷口用優碘還是食鹽水？有『髒東西』一定要先食鹽水沖」，傷口上如果有分泌物、髒東西，都建議使用生理食鹽水來沖洗，如果使用太大量的優碘沖洗恐怕對細胞造成傷害。清理完後比較輕微的傷口可以擦上優碘，嚴重的情況則使用消炎藥膏。

醫師表示，優碘有藥性，如果用來大量沖洗並不適合，當看到傷口上仍有髒東西、分泌物，使用滅菌、小罐的生理食鹽水沖洗處理最為理想。也提醒，生理食鹽水開封後頂多保留24小時，超過時間恐怕會有細菌滋生，不適合用來處理傷口；若傷口持續有分泌物也建議使用人工皮覆蓋，避免細菌滋生。