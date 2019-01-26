吃生魚片應該注意什麼呢？

▲魚原本就是我們日常很重要的蛋白質來源，生魚片更是受到不少消費者喜愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

灃食智庫周照仁教授表示，台灣是海島國家，魚原本就是我們日常很重要的蛋白質來源，尤其現在又提倡「減油」飲食，大家對於脂肪含量低於畜肉的水產食品越來越重視，生魚片更是受到不少消費者喜愛。目前常見的生魚片原料有鮪魚、旗魚、紅甘、青甘、海鱺、吳郭魚（台灣鯛）等。

▲在遠洋捕獲的鮪魚和旗魚，會直接在漁船上快速進行放血、去內臟、去鰓、去尾鰭等程序，再急速凍結後保存於-60℃的凍藏庫內。（圖／翻攝自Pixabay）

鮪魚和旗魚來自天然海域，必須由遠洋漁船出海捕獲；紅甘、青甘和海鱺多數以海水養殖，少數來自海域捕獲；吳郭魚大多以淡水或半鹹水方式養殖。在遠洋捕獲的鮪魚和旗魚，會直接在漁船上快速進行放血、去內臟、去鰓、去尾鰭等程序，再急速凍結後保存於-60℃的凍藏庫內。這種超低溫冷凍鮪魚和旗魚主要是外銷，僅少量內銷。至於在近海捕獲的鮪魚、旗魚等原料，會立刻放入漁艙以碎冰冷藏、運回港口拍賣。部份鮮度、油質、顏色等條件極佳的鮪魚和旗魚被挑選空運到日本，其他則由漁市場中盤商購入切塊販售。

▲在生魚片的加工製程中，完全沒有加熱殺菌的步驟，只要有任何微生物污染，害菌就會跟著進到我們的肚子裡面了。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在生魚片的加工製程中，完全沒有加熱殺菌的步驟，只要有任何微生物污染，害菌就會跟著進到我們的肚子裡面了，因此，吃生魚片的時候，第一優先考量的絕對是食品衛生安全條件。周教授也特別提醒大家：「賣生魚片的業者調理時所使用的砧板、刀子、抹布等工具必須非常乾淨，假如看起來很髒的，千萬不要吃！」

另外，生活在水中的魚類通常很難避免長寄生蟲的問題，無論淡水、淺海或深海都可能有。寄生蟲的種類很多，對於某些寄生蟲來說，人不是它們適合寄生的宿主，所以蟲卵進入我們體內也不會順利成長，但吃到蟲體仍可能引起發炎、過敏等症狀。此時，有沒有先凍藏再做成生魚片，就很重要了，特別是像淡水吳郭魚這種寄生蟲疑慮較高的魚類。

▲一般民眾較難確認生魚片的前處理方式有否經過凍藏的去蟲處理，因此若有疑慮，建議吃煮熟的魚較無風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據研究顯示，於-20℃以下凍藏兩週，便可殺死絕大多數的寄生蟲和蟲卵。只是，一般民眾較難確認生魚片的前處理方式有否經過凍藏的去蟲處理，因此若有疑慮，建議吃煮熟的魚較無風險。孕婦、孩童、老人或抵抗力較弱的人，也應盡量避免吃生魚片。

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