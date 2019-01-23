北市聯醫A流群聚「有打疫苗也中」　疾管署：保護力符預期





▲北市聯醫和平院區爆出A型流感群聚感染。（圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

台北市立聯合醫院和平院區遭民眾爆料發生流感群聚事件，有6名護理師、7名病患共13人確診A型流感，院方表示已經進行相關防治措施，並強調護理人員都有接種流感疫苗。疾病管制署今（23）日表示，今年疫苗與社區流行病毒吻合，保護力可以達到6~8成，該病房醫護人員有21人接種疫苗，發病率約3成，與預期疫苗保護力一致。

北市政府衛生局接獲臺北市立聯合醫院和平院區通報該院1月10日至21日間共13人確診A型流感。疾管署副署長羅一鈞指出，多數個案經治療後已退燒，6名護理師中，5人目前在家休養，1人症狀緩解已恢復工作；7名病患中，1人已出院，5人分別轉至3間病房隔離治療，另有1人因出現肺炎症狀，轉收治加護病房治療。

因應本起院內流感群聚事件，疾管署與臺北市政府衛生局除持續監測疫情外，院方亦已加強相關防治措施，包括將有症狀病患進行隔離，並落實工作人員生病不上班、加強工作同仁配戴口罩及勤洗手措施、病房及公共區域環境清潔、消毒次數、加強訪客確實執行手部衛生及配戴外科口罩，並宣導發燒不陪病、持續監測病患及工作人員健康狀況，如有異常儘速通報單位主管。此外，該醫院經評估已給予該病房相關接觸者（含工作人員及病患）預防性投藥，將持續健康監測至1月29日。

院方受訪時也表示，護理人員皆有接種流感疫苗，讓外界質疑已經施打疫苗確還是染病。羅一鈞表示，接種流感疫苗保護力非百分百，在病毒株吻合時期，保護力可達6至8成。本次發生群聚事件的病房醫護人員共有21人接種疫苗，雖有6人染流感約佔3成，但另有7成的人獲得保護，與預期相符。

羅一鈞也提到，群聚疫情流感病毒濃度高，即便接種疫苗也可能不足抵抗，但是流感疫苗確實能有效避免種症，本次13名個案中唯一一名重症個案為病房患者，沒有接種疫苗。

羅一鈞提醒，近期國內主要流行A型流感H1N1，容易侵襲中壯年族群，也與本次情況相符，提醒民眾近期為流感流行期間，且預期春節達到疫情高峰，一定要做好防護措施，目前公費流感疫苗尚有6萬餘劑，提醒符合資格民眾儘早接種。