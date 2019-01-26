「倒個垃圾就漏尿」53歲女性困擾到包紙尿布引反覆感染

▲漏尿問題應正視，尋求醫師協助解決。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

許多中年女性有「漏尿」困擾，但是因為羞於啟齒等因素而遲遲沒有就醫。一名53歲停經女性，常常會在打噴嚏、大笑或者提重物倒垃圾時不自主漏出尿液，甚至因此每天用衛生棉甚至穿紙尿庫避免旁人聞到異味，後來還因為悶熱導致陰部反覆感染，後來經介紹就醫檢查發現有陰道壁萎縮的現象，經過手術終於不再為漏尿困擾。

國泰綜合醫院婦產科醫師黃文貞表示，尿失禁可分為「急性」或「長期性(持續三個月以上)」，急性期的漏尿若出現頻尿、解尿疼痛、尿量減少，常常是跟下泌尿道感染有關，找出感染原因透過抗生素治療可以改善；而長期性的漏尿常見原因是壓力性尿失禁、膀胱過動症。

黃文貞解釋，「壓力性尿失禁」是骨盆器官支撐能力缺乏，尤其是發生於腹壓上升時像是咳嗽、打噴嚏、跑步等情況；「膀胱過動症」是膀胱逼尿肌不穩定，導致尿道控制能力降低，有尿急迫感，而長期性的漏尿常常跟生產或停經後的骨盆機能障礙有關。

而長期性尿失禁的患者，依據不同的原因有不同的處理方式，黃文貞指出，如「膀胱過動症」大都能以藥物與膀胱自我訓練獲得改善；而更年期婦女最常見的「壓力性尿失禁」，會視漏尿多寡、頻率，對患者生活品質的困擾、相關檢查結果等作為評估，若為輕微的漏尿可藉由持續的凱格爾運動獲得症狀的控制，嚴重者則可考慮手術治療。

黃文貞提醒，女性遇到漏尿問題，千萬不要排斥就醫，其實大多數「壓力性尿失禁」是可以治療的，應根據自身的症狀與生活品質的需求，與醫師好好溝通，以免導致其他併發症發生也解決問題。