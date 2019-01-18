亞培安素驗出酵母菌、黴菌　亞培：與北市衛生局深入了解

▲亞培安素。（圖／衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

亞培日前遭民眾投訴發現亞培安素沛力（香草口味）及亞培安素原味不甜菁選產品出現豆花般塊狀沉積物，台北市衛生局17日公布檢驗，同批號產品異常但民眾手上的產品檢出「酵母菌、黴菌」。亞培今（18）日發佈聲明表示，會與衛生局深入了解。

亞培於107年9月份遭爆6款營養補充品變質但未自主通報，遭到衛生局依據《北市食安自治條例》裁處10萬罰鍰，相關產品經預防性下架後必須銷毀；107年12月20日又發生安素沛力 （批號87343RR） 與安素菁選 （批號 93768RN0）兩款產品時發現塊狀沉積物，且調查發現已有9件客訴，卻又未通報衛生局，當時再次依同法裁罰10萬元。

北市衛生局17日公布檢驗結果，市售「亞培安素原味不甜菁選」同批次產品4件，檢測結果皆符合規定，但民眾提供檢體卻檢測出每毫升10cfu的黴菌、酵母菌，必須進一步了解是否有保存不當等其他因素，並要求亞培做好製成、貨品運送、儲存等品質管理，預計一週後會再進一步追蹤。

亞培聲明指出，安素沛力香草口味 (批號87343RR) 經北市政府衛生局送驗與亞培委託新加坡第三方實驗室Eurofins Food Integrity and Innovation、台灣「財團法人食品工業發展研究所」的所有檢驗結果正常。

至於原味安素菁選不甜 (批號 93768RN0)，市售同批號產品亦通過北市政府衛生局，及上述第三方實驗室的所有檢驗，結果正常。不過，另一件民眾所提供的單瓶產品(原味安素菁選不甜) ，北市政府衛生局檢出黴菌及酵母菌，亞培正與臺北市政府衛生局進行深入了解中。

亞培強調，該公司產品在出廠前，皆須通過全面性、大規模最嚴格標準的驗收檢查，將持續提供安全可靠、符合所有相關規範的產品給廣大的消費者，並加強產品標示與使用方式等相關衛教，包括開罐使用前應搖晃均勻，以及如何妥善保存產品。