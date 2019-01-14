快訊／重症嬰抵台大！紅斑馬開道167公里　母：我不可以哭弟弟會難過

記者嚴云岑／台北報導

【12:26更新】重症嬰抵達台大醫院後，孩子的爸爸隨即在臉書向大家感謝，「已經平安到達醫院了！非常謝謝你們的關心與幫忙，比較慢po因為剛到就在辦住院的手續，謝謝你們大家，真的非常謝謝你們伸出援手幫助我們！」

花蓮一名蘇姓母親，因為5個月大的兒子罹患腦膜炎、敗血性休克合併多重器官衰竭，13日在臉書社團緊急PO文「求讓道」，獲得國道警察回應，並呼籲蘇花公路、雪隧的來往車輛讓行，要在最短時間內送抵。今（14）日9點55分出發，11點52分抵達台大，孩子的爸爸坐救護車上來，媽媽則是搭火車趕到。

蘇姓媽媽13日在臉書社團「花蓮人」貼文，「可不可以幫幫我救我的孩子，明天要轉台大，可請各位大大在路上看到救護車讓到嗎？一台是救護車，一台是我們，早上九點出發，請各位大大們在留意。」也在自己的臉書表示，「我要比誰都堅強，我不可以哭，弟弟會難過。」

▲▼5個月男嬰抵達台大醫院畫面。（圖／記者黃國霖攝）

國九大隊表示，要派車雪隧開道，從蘇澳接手到南港，再由國1接力，護送到醫院，今天非假日，雪隧應該不會塞車。國道公路警察局也指出，花蓮的鄉親不要擔心，知道寶寶在跟時間賽跑，腦膜炎跟敗血性休克合併多重器官衰竭，紅斑馬已經做好準備待命中，請隨時注意警笛聲，配合讓道做愛心。

▲花蓮重症嬰稍早被緊急送往台大醫院搶救。（圖／民眾楊秀華提供）

台大醫院小兒部主任黃立民表示，腦膜炎分為病毒性與細菌性兩大類，目前還沒看到該名男嬰的症狀，但依據母親貼文描述，應該為細菌性腦膜炎所致，常見的致病菌為肺炎鏈球菌、腦膜炎球菌等，儘管近年來因整體公共衛生提升，發生率已大幅下降，「但一感染就很嚴重」，也有10%的致死率，就算順利救回，也會留下抽筋、肢體不能動、視力衰退、人格改變等後遺症。

花蓮慈濟醫院表示，該名男嬰是於12日入院治療，13日症狀就受到控制，目前腦膜炎細菌仍在培養中，但媽媽想到其他醫院接受治療，已於今（14）日上午10時自行辦理出院，與小孩一同搭救護車離開。

▲男嬰母親的友人在臉書PO出祈禱文。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）