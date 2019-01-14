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「診所產檢→醫院接生」同一位醫師全包！　每案補助1萬元

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懷孕,超音波檢查,產婦。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲衛福部推行「開放醫院」制度，提供更完備的生產制度。（示意圖／台北慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

台灣少子化問題嚴重，內政部最新統計資料顯示，2018年新生兒數跌破8年最新低，僅只有18萬人。為提供更完備的生產制度，衛福部擬推行「開放醫院」制度，鎖定婦產科診所與醫院合作，讓孕婦媽媽從產檢到院生產，都由同一位醫師負責，每案將提供1萬元補助金。

隨著台灣邁向少子化、高齡化社會，婦產科成為冷門科別，據衛福部統計，婦產科醫師年齡近年平均約50歲左右，高於內外科、兒科、急診科等科別的40幾歲。為解決醫師人力短缺問題，衛福部仿效美國「開放醫院生產共同照護制度」，針對有意參與的診所醫師補助1萬元，讓準媽媽從產檢到接生均由同一醫師包辦。

▲婦產科。（圖／記者季相儒攝）

▲婦產科醫師人力老化。（圖／記者季相儒攝）

據了解，「開放醫院」概念是指醫院將設備與人力開放使用，包含醫院手術室、檢驗或檢查設備，以及護理師或藥劑師等人力，能有效改善醫療院所人力不足等問題，也更落實分級醫療、跨院資源共享，這個概念就是想解決診所不願接生的狀況

醫事司長石崇良表示，從產檢到接生都由同一位醫生負責的好處是，孕婦能就近到診所產檢增添便利性，而且部分孕婦也認為在診所產檢可獲更高的隱密性、感染控管，等到生產時，則是可以到醫院享受較充足的設備、人力，產婦及小孩都可在更周全環境下生產。

石崇良指出，除了健保給付的生產費用以外，衛福步規畫針對每案另外補助1萬元，都由醫院與診所醫師自行拆帳，後續將協調各縣市衛生局進行院所媒合，確定回報有需求的地區先行試辦，未來如果順利，將考慮直接納入健保給付範疇。

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