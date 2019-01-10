胃癌禍首是幽門螺旋桿菌！　北榮公布四合一「6倍特效藥」

▲幽門螺旋桿菌是導致胃癌的主要原因之一 。（圖／翻攝自維基百科）

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台北榮民總醫院透過大數據發現，幽門螺旋桿菌會提高胃潰瘍及低密度淋巴癌機率，而這也正是導致胃癌的重要原因。北榮整合全球100多個臨床試驗、分析3萬2852位患者後發現，四合一藥物可顯著減少幽門桿菌根除失敗的機會，治療效果比健保給付的三合一藥物高出6倍。

台北榮總大數據中心經過9個月的建構，9日終於揭牌啟用，大數據中心主任吳俊穎指出，透過數據分析發現，幽門螺旋桿菌是導致胃癌的重要原因之一，罹患率也會隨著年紀增長而提高，像是25歲左右的年輕人罹患率約20％，50歲以上則升至45％。

▲「大數據中心」揭牌啟用儀式。（圖／台北榮總提供）

據了解，台灣目前胃癌診治有健保給付，採用三合一藥物療法，但病患治療一周仍有18％的機率失敗，但北榮透過數據分析，找出新的全新藥物組合。吳俊穎指出，新型的四合一藥物治療效果明顯提高，是傳統三合一的6倍以上。

吳俊穎提醒，胃癌有三大高危險群，若家屬有胃癌家族史、有消化性潰瘍病史、萎縮性胃炎及小腸化生（黏膜長到胃壁）等情形，應該先到醫院做胃鏡等進一步檢查，透過新型藥物將幽門螺旋桿菌根除，並定期回診追蹤。

▲胃癌經常來的無聲無息。（示意圖／CFP）

除了胃部診治，研究團隊也將研究重點放在發生率、死亡率都很高的肝癌，台灣每年8000人死於肝和肝內膽管癌，目前晚期肝癌治療幾乎沒有進展。北榮大數據中心也與台中榮總合作，從20萬4507位慢性B型肝炎患者中分成實驗組與對照組，持續追蹤6個月，發現服用阿斯匹靈的患者，有效減少肝癌的發生風險約3成，論文發表於世界頂尖期刊「美國醫學會內科雜誌」（JAMA）。

吳俊穎表示，過去研究發現除了過去的抗病毒藥物（JAMA 2012）、二甲雙胍（Gut 2013）、史達丁藥物（Cell Death Diseases 2017）可以減少肝癌發生風險外，此次研究也發現長期服用低劑量阿斯匹靈的肝炎患者，罹患肝癌的機率明顯較低，是肝癌防治的一大進展。

▲台灣每年8000人死於肝和肝內膽管癌。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

衛福部核准於阿斯匹靈的適應症為預防腦中風、心肌梗塞，常用於高血壓或高血脂患者身上。吳俊穎說，雖然目前機轉有待驗證，但未來有望用於患有心血管疾病的B肝患者上，同時控制血壓與減少肝癌發生，但副作用是腸胃道潰瘍、出血，要特別注意用量。