流感「遲到」本週進入流行期！單週五死創本季新高

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（8）日宣布國內流感疫情正式進入流行期，疾管署副署長羅一鈞表示，上週國內上周類流感門急診就診人次超過7.6萬人次，急診類流感就診病例百分比已超過流行警戒值，相較過往晚了約半個月。此外，上周國內新增5例流感死亡病例，也是本流感季自去年10月以來的新高。

依據疾管署監測資料，國內上周類流感門急診就診人次計7萬6562人次，正式進入流行期；另上周新增24例流感併發重症病例，以A型流感H1N1最多，並新增5例流感死亡病例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為介於40到91歲的3女2男，其中3例感染H3N2、2例感染H1N1，全數有潛在慢性病史，且都沒有接種今年的流感疫苗，最後皆因為併發肺炎、敗血性休克而不治。本流感季自2018年10月1日起已累計有188例流感併發重症病例，其中18例死亡。

羅一鈞表示，今年流感進入流行期約比去年晚了半個月，預估疫情最高峰將落在農曆春節當周，由於流行期晚來，疫情也可能比較晚走，推估今年疫情可能一路會延續到2月中下旬。此外，由於暖冬的關係，目前整體疫情比去年要緩和，跨年元旦連續假期後並未如預期出現一波小的高峰，但接下來若持續變冷，民眾可能會發現周遭人感冒情況增加，仍要做好預防措施。

面對流感疫情，衛福部目前已整合疾管署、醫事司、健保署及醫福會等單位及地方衛生局，啟動「流感疫情高峰期應變作戰計畫」，針對擴大抗病毒藥劑使用對象及增設藥劑配置點、開設類流感特別門診等5大防治策略加強整備。

羅一鈞強調，國內目前公費流感抗病毒藥劑約配置量約39.9萬盒，除了口服式克流感膠囊23.4萬盒、吸入式瑞樂沙旋達碟2.7萬盒外，今年另新購口服式易剋冒膠囊共13.6萬盒，三者均可用於治療A型和B型流感，全台迄今有4326家合約醫療機構可以提供公費藥劑。

羅一鈞也提到，近4周社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行，與今年流感疫苗預測的病毒株相符，儘管今年公費流感疫苗受疫苗異常影響供貨短少，目前國內公費流感疫苗成人劑型剩餘量約9.3萬劑、幼兒劑型約3.9萬劑，但1月底還會有13萬劑到貨，提醒符合資格民眾仍可趁春節疫情高峰前儘快打疫苗。