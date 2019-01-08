麻醉科醫師溜班喝酒！　2hr後返院打麻藥「怎麼對都對不準」

▲新北市聯合醫院板橋院區。 （圖／翻攝自Googlemap）

生活中心／綜合報導

麻醉科醫師竟然喝酒醉還要對病患打針麻醉！新北聯醫一名麻醉科主任遭踢爆，2018年10月在手術結束後外出小酌，2個小時後才滿臉通紅回到醫院，甚至還在更衣室中嘔吐，更誇張的是他還想幫病患施打麻藥，後來遲遲無法對準才被勸退，主管得知趕緊換成另一名麻醉醫師，院方將依相關規定懲處。

根據醫療法，醫療機構執行麻醉前，民眾必須了解相關原因、風險並簽具「麻醉同意書」文件，才能執行，近年來經常爆發類似醫療糾紛，像是病患一到診所就被帶入腸胃鏡手術室，並無任何人說明麻醉風險，且注射人員疑非麻醉醫師，健檢程序明顯不合理。

有民眾向媒體爆料，新北聯醫麻醉科主任鄒樂起未依照規定在院內待命，護理師聯絡2小時才找到人。爆料者指出，鄒男到了晚間10時才回到醫院，不只身上充滿酒氣，滿臉通紅走路也搖搖晃晃，走進更衣室後就開始嘔吐，還打算對接下來要開刀的另一名病患進行全身麻醉，但他以點滴靜脈導管施打麻藥時遲遲無法對準。

新北市衛生局對此證實，鄒樂起值班時外出用餐飲酒，院方當時立即更換麻醉師因此未對病患造成影響，鄒行為未涉及《醫療法》，另外鄒從北榮借調新北聯醫期滿，去年底已調回榮總，調查報告已交由北榮進行懲處，鄒醫師；台北榮總則回應，針對鄒違反規定一事，院方依相關規定提起考績委員會懲處。

▲醫療機構執行麻醉前，民眾必須簽「麻醉同意書」才能執行。（示意圖／翻攝自pixbay）