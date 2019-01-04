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非洲豬瘟襲金門！專家籲「這3件事」別做...戶頭會瞬間歸零

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▲▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）
▲日前海漂到金門的死豬， 行政院農業委員會3日下午公布檢驗結果，確認檢體驗出非洲豬瘟病毒。（圖／第九岸巡隊提供）

圖、文／健談

中國大陸自2018年8月3日爆發非洲豬瘟以來，目前已有多省傳出疫情。而日前漂流到金門的死豬檢驗結果是陽性，於3日確診為首例疫情讓全台進入高警備狀態。為能全面防堵非洲豬瘟病毒入侵，需靠全民同心協力。

金門死豬染豬瘟！3件事做了戶頭歸零。（圖／健談授權提供）
▲如何防堵非洲豬瘟？專家籲「這3件事」千萬別做。（圖／健談授權提供）

全民該如何防堵非洲豬瘟入侵？

1.不攜帶肉類產品入境

肉類產品包括火腿、臘肉、香腸、肉乾、肉鬆、生鮮肉品，並包括上述肉品的相關製品，如肉鬆麵包、火腿麵包等，即便以真空包裝亦不能攜帶入境。防檢局提醒，若民眾自疫區攜帶家畜肉類產品入境，最高將處新台幣100萬元罰鍰！

2.不自國外網購、快遞肉品入境

若輸入或快遞肉品入境未申報檢疫者，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。若在網購產品中發現夾帶有不明可疑肉品時，應撥打防檢局專線0800-039131請專人處理，方能杜絕病毒擴散。

3.不前往國外畜牧場所參觀

非洲豬瘟病毒可能藉由人員夾帶來台，故提醒業者與民眾應避免前往疫區畜牧場所參觀，以減少病毒挾帶的風險。

資料來源：動植物防疫檢疫局－防疫小尖兵
本文經授權轉自：健談

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關鍵字： 健談 健康百科 非洲豬瘟 金門死豬 動植物防疫檢疫局
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