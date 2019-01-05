「毒」更懂你的生活！屋內空氣比馬路髒XX倍

你以為空氣汙染只跟室外的環境有關，待在室內就安全了嗎？你確定在家裡、在辦公室的空氣很清新嗎？若你還停留在這個思維的話，小心已經待在又毒又髒的環境中許久，還渾然不知。

室內空汙嚴重度竟比室外高了整整10倍之多！

氣溫驟降，台灣正式進入冬季，民眾習慣門窗緊閉防止冷空氣侵入。日前有民眾實際測試過室內與室外的PM2.5數值，結果令人跌破眼鏡，室內空汙嚴重度竟比室外高了整整10倍之多！其實PM2.5對人體的威脅極大，許多研究報告顯示，PM2.5容易附著戴奧辛、多環芳香烴或其他重金屬等有害物質，長期下來有可能會衍伸出慢性阻塞性肺部疾病、氣喘、過敏、肺癌、心血管疾病等病徵，氣喘免疫專科醫師林應然表示：「常常氣喘、鼻子過敏，甚至有些人還合併異位性皮膚炎，這都跟過敏的環境有關係。」

「窗戶緊閉」讓五成的家中PM2.5超標

另一項台大公衛系針對台灣家戶所做的調查顯示，近5成的家庭，其家中PM2.5濃度都超過標準！為什麼會有這樣意想不到的結果呢？因「窗戶緊閉」這個動作，是造成室內空氣汙染的主因之一，不但使室內空氣滯留，連帶戶外的粉塵也會堆積在家裡。

其他室內主要的汙染來源，囊括微塵、二手煙、清潔劑、化妝品、黴菌、塵螨、動物毛髮等過敏物或是家具上塗料的揮發物，例如甲醛，這些物質全部被鎖在密閉不通風的房間裡，長久下來的堆積使室內的空氣混濁，更直接影響身體健康，相信你們平常只有通勤跟午休用餐時間會接觸外頭的世界，其餘大部分都待在室內的對吧(一些室外工作者除外)?

室內空汙怎麼解？這項法寶最有效

那就開窗戶讓自己在室內也冷死好了？不好吧！有什麼辦法可以維持室內的溫暖又解決可怕的PM2.5空汙呢？戴口罩？但一般口罩只能阻擋直接大於3微米的顆粒，需使用N95口罩才能有效防止PM2.5的傷害，但你會在辦公室帶著N95口罩一整天嗎？

有些女性朋友會覺得，我有用隔離霜、氣墊粉餅，應該可以隔離外界的髒空氣吧？關於這個迷思，已經被食藥署證實都是假的！這些都是商人誇大功效的措辭，是會被開罰的，所以女孩們，醒醒吧！

也許，養個植物放在家中或辦公桌上是個不錯的選擇，不但能淨化空氣也具有療癒效果，不過想要真正講求效果，空氣清淨器或許還是佔上風！家醫科王健宇醫師表示，養成使用空氣清淨器的習慣，是保持室內空氣清新的關鍵。

現在空氣清淨器五花八門、琳瑯滿目，有鑑於方便上班族也能夠「好好呼吸」，有廠商也出了輕巧型的、能夠隨處放在桌上、體積輕盈且有效的機型。想要維持周遭的空氣品質、提升工作效率、遠離過敏困擾，需要依照自身需求好好挑選適合自己的空氣清淨器，讓「呼吸」不再是件難事，與PM2.5說掰掰！

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