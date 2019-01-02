蜜桃奶突變釋迦乳！　乳癌婦憶「曾做小針美容」：兩邊都切了吧

▲小針美容豐胸的後遺症檢查不易。（圖／阮綜合醫院提供，下同）

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「小針美容」曾在台灣風行一時，雖然在1976年全面禁用，還是留下一堆受害者。高雄一名60歲婦人，20多年前跟風去打針豐胸，胸部近年來出現凹凸不平的硬塊，診斷結果為性質不明的肉芽腫，後來左乳硬塊不斷變大，就醫確診是乳癌，雖然可以局部切除，但避免癌細胞擴散，最終雙乳切除。

收治的阮綜合醫院乳房中心主治醫師黃奕達指出，臨床上這類患者並不少見，這名60歲婦人在左乳摸到一顆硬塊，後續持續擴大，到院經乳房超音波檢查，才發現兩側乳房都遍佈硬塊，乳房中有許多點點狀陰影，這時才脫口說出，原來是在20多年前曾注射式小針美容，這幾年開始變得凹凸不平。

「她們是小針美容豐胸潮的受害者！」黃奕達表示，60年代小針美容盛行時，大家對液態矽膠都不了解，只因它價格不貴，效果持久，免開刀，曾掀起風潮，但時間一久，施打的液態矽膠材質擴散到乳房中，甚至擴散全身，珍珠顆粒狀的矽膠變形物甚至超過上千顆，花3、4小時手術都無法清除乾淨。

黃奕達說，病人在切除雙峰後，變形的矽膠仍留在體內刺激神經，疼痛仍無法完全改善。他建議，曾做過乳房重建的女性都要養成定期自我檢查習慣，更要做乳房核磁共振檢查，由於必須自費1萬5千元左右，有些患者無法每年都負擔這筆檢查費，心存僥倖而放棄追蹤。

不過小針美容與乳癌之間是否真的存在正相關，黃奕達態度保留。他分析，上述個案中，婦人左乳癌腫瘤有可能是本來就會發生乳癌，也有可能是填充物反覆的乳房內發炎，誘發組織癌病變，不論原因是否與填充物有關，還是建議定期檢查。

阮綜合醫院放射診斷科今年更啟用新型TOMO乳房斷層攝影，配合各受過中美與中日訓練「乳房擺位」與「手動觸感調整檢查劑量」的放射師專業，讓乳房固定不會因受檢者移動，可減輕受檢者疼痛、提高受檢意願。

▲左圖為正常乳房攝影顯像圖，右圖是做完小針美容的情形。