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元旦連假濕又冷　跨年保暖「這些部位」請包好

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▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

▲跨年天氣又濕又冷，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央氣象局預報指出，元旦連假四天濕冷，北部低溫下探10度且持續降雨，國民健康署特別提醒，民眾若是前往戶外跨年活動一定要做好保暖，除了禦寒衣物外，還要注意頭頸部及四肢末端的保暖，並且多層次穿著方便穿脫。民眾應注意長輩們生活起居，千萬別輕忽低溫對健康的影響，尤其是對心臟血管疾病的影響更是明顯。

國健署指出，夜間與清晨前是氣溫最低的時段，參與戶外跨年活動的民眾要注意保暖，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，利用帽子、口罩、圍巾、手套及襪子以多層次穿著，選擇合適肢體活動之衣物，方便隨著溫度變化來穿脫衣物，遇上雨天溼冷，也建議最外層可選擇具有防濕與防風功能等外套及防滑鞋。

由於未來幾天，天氣較為濕冷，國建署提醒家中長輩除了保暖，更要注意外出時，因天雨路滑避免跌倒。依據國健署調查發現，室外跌傷地點前三名依序為：1.街道或路上/路邊、2.公園/運動場或溜冰場、3.菜園/農地等；而跌傷的直接原因中環境因素占33.3%，前三名依序為：1.踩到或踢到地上的東西、2.地板濕滑、3.碰到桌腳和家具。

國健署長王英偉特別提醒，家中若有65歲以上長輩，要特別關照長輩的生活起居與活動狀況，除了三高控制外，長者因年齡及三高因素，會使得週邊血液循環及神經肌肉系統對環境反應較遲緩，應確實長者保暖及攝取足夠的熱食與水分。濕冷的天氣應儘量減少外出，或穿著防滑鞋子及結伴而行，儘量免到濕滑易跌之場所，而增加跌倒、前臂骨折、頭部及髖骨骨折的風險。

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