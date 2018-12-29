▲降壓藥「脈莎平膜衣錠」用到致癌原料，322萬顆限期回收。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

又有高血壓藥驗出致癌物！中國大陸、印度製造的降血壓原料藥，日前被驗出含有可能致癌的不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），食藥署要求藥廠自主檢驗，壽元化學工業日前自主通報，表示旗下「脈莎平膜衣錠50毫克」疑似用到致癌原料藥，將陸續下架11批、322萬顆藥品。

食藥署科長洪國登表示，壽元化學工業是在檢驗庫存原料藥品時，意外在「脈莎平膜衣錠50毫克」驗出NDEA，於12月27日立即通報食藥署，食藥署接獲通報後，也立即發布藥品藥品警訊，並列冊於產品回收清單中。

洪國登指出，用到致癌原料藥的「脈莎平膜衣錠50毫克」，其適應症為高血壓、治療第二型糖尿病腎病變，共有11批號，分別為511193、601083、601233、601243、606193、607023、607033、609173、610013、610023及702043，總計322萬顆，已立即要求業者下架回收。

食藥署也給予1個月寬限期，若明年1月27日以後還在市面上查到產品，將依違反《藥事法》第80條，處20萬至500萬元罰鍰。

最後，洪國登呼籲，用到此藥的民眾不應任意停藥，但可在回診時，與醫師討論後更換其他處方藥物。