打臉酸鹼體質理論！　血液不會因吃了酸性食物就變酸啦

▲你還在相信酸鹼體質理論嗎？相信這理論的人覺得鹼性的飲食生活方式可以讓他們更健康。（影／啾啾鞋提供，請勿任意使用。）

▲酸鹼體質理論到底該不該信？此理論認為，生女不生男和常被蚊子叮都有可能是因為酸性體質在作崇。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

你還在相信酸鹼體質理論嗎？擁抱這理論的人推崇鹼性的飲食生活方式，認為許多癌症和疾病都跟酸性體質有關，甚至有人把生女不生男和常被蚊子叮都怪在酸性體質的身上，但也有許多研究質疑這是錯誤的，啾啾鞋這裡就要和你聊聊酸鹼體質理論到底該不該信。

▲鹼性食物不知不覺被神話了，甚至有的人還遵從教導開始禁肉，但其實這都是錯誤的根據。（圖／啾啾鞋提供，請勿任意使用，以下皆同。）

根據酸鹼體質理論，癌症細胞原本是健康的細胞，只是當飲食和睡眠等等不正常的生活習慣干擾了身體的正規作息，酸就開始產生出來，而健康細胞為了抵抗這些外在的酸性物質，才形成腫瘤。有坊間也報導，為了避免造成身體過酸性，建議大眾應該只要吃鹼性食物，從此不得碰肉類、魚類、貝類、穀物、堅果、酒，讓身體保持「健康」。但是，其實這些觀點都是沒有依據的。

▲這個酸鹼體質理論其實是在沒有經過科學驗證就被 Robert O. Young 學者提出來的，而他的大學、碩士、博士學位全都是假的。

有文章證實，此酸鹼體質理論其實是在沒有經過科學驗證就被 Robert O. Young 學者提出來的，而他所宣稱的大學、碩士、博士學位全是造假的，最後他被判賠償高達一億元的罰金給一位曾接受他治療的乳癌患者。事實上，早在這個理論被提出來時，很多學者和醫生就以科學研究及數據抨擊他主張的鹼性食療法，因為其嚴重的話將導致病患的營養失調。

▲人體血液的pH值約維持在7.4，身體也有恆定機制，所以血液不會因為吃了過量的酸鹼性食物而變酸或變鹼。

人的身體本身會遵循固定的酸鹼值範圍運作，啾啾鞋指出，人體血液的pH值約維持在7.4，身體也有恆定機制，所以血液絕不會因為吃了過量的酸鹼性食物而變酸或變鹼。此外，針對暴露在酸性環境產生出癌細胞的說法，有研究已證實，癌細胞是因為缺氧和大量的醣解過程後，它產生的酸造成了周遭pH值降低，而且不同酸鹼值都有癌化的可能。

啾啾鞋說，鹼性飲食之所以會被誤認為比較健康，原因在於鹼性食物多數來自蔬菜水果和未加工食品，這些食物本來就很健康，跟其酸鹼性沒有太大的關係，保持營養均衡才是我們努力的指標。

啾啾鞋，一個熱愛思考的人，分享時事評論、生活冷知識，現有經營：粉絲團、YouTube頻道