妳準備好了沒？拜訪伴侶父母別踩「5大地雷」...喝飲料就好

▲趕快趁過年拜訪伴侶父母時，讓他們對妳留下好印象！（圖／視覺中國CFP）



生活中心／綜合報導

過年見男友父母，超怕給他們留下超差印象嗎？感情步入穩定期的情侶，過年了當然要帶回家讓父母看看，但這確實也是一件壓力很大的事情，萬一對方父母第一眼就對妳沒有好印象，你們未來在相處上一定也會出現問題，而這也印證了大家平常所說的「第一印象就是最後印象」。對此，國外網站《Femina》就列出第一次見男友父母絕對不能做的5件事，就算妳再怎麼會喝酒也要忍住，乖乖喝飲料就好！

和伴侶父母第一次見面絕對不能做的5件事：

1.穿著邋遢

老實說，當妳第一次要和伴侶父母見面時，並不需要刻意買新衣服，妳可以做你自己就好，但要記得穿的舒服、看起來得體，千萬不要穿一套休閒服或是皺巴巴的睡衣就去見父母，否則他們一定不會對妳留下好印象，只會覺得妳是不修邊幅的女生。

▲見對方父母要多注意服裝儀容，千萬別穿的太隨便、休閒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.別說太多話

如果妳今天和對方父母是第一次見面，那妳最好盡量和他們進行一些舒服且正常的談話內容。千萬別說太多話！否則對方父母會覺得妳是一個聒噪又喋喋不休的人。

除了別說太多話之外，也要記得別太沉默，如果妳都不說話也有可能會被解讀為傲慢和沒禮貌，所以妳一定要拿捏好分寸，該說話的時候說話，不該說話的時候就閉嘴。

▲和對方父母聊天要抓好分寸，別說太多話，也別太過沉默。（圖／達志／示意圖）



3.別喝太多酒

就算妳是個酒國女英雄，千杯不醉，妳也不應該在和伴侶父母的聚會上展現出「豪飲」的本性；如果真的逼不得已，可以喝一小杯紅酒，除此之外，最好都喝飲料就好。

▲就算妳千杯不醉，也千萬別在對方父母前展現出來，太失態了！（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



4.避免討論宗教或是政治話題

也許妳對政治和宗教擁有一套自己的看法，但妳要記得，別把自己的想法強行加在別人的身上，尤其是和對方父母見面的時候。就算真的不小心討論到政治和宗教，妳也應該採用柔和的方式應答，並且盡量站在他們的觀點，別硬碰硬，不然對方父母鐵定會對妳扣分扣到後腦勺。

5.別太懶惰

妳在家可能都不做家事，也不喜歡洗碗，但是既然妳都去了伴侶家裡，就算再怎麼不想做也一定要做，千萬別表現出自己很懶散、什麼都不想做的樣子。用餐後，妳應該要「主動」整理桌面或是洗碗盤，妳要知道，一個主動的女孩子在男方家長心目中鐵定能夠得到讚賞和肯定，這樣妳留給他們的第一印象也會大大加分喔！

▲主動做家事的女孩子在對方父母的心中一定加分！（圖／取自免費圖庫Pixabay）