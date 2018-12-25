ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

line上狂轉「年滿65歲有輪椅輔具補助」衛福部：資格才是重點

ETtoday健康雲

▲▼長照及身心障礙相關輔具補助除年齡外亦須確認需求，符合條件才能申請。（圖／衛生福利部提供）

▲長照及身心障礙相關輔具補助除年齡外亦須確認需求，符合條件才能申請。（圖／衛生福利部提供）

生活中心／綜合報導

line群組中不斷轉傳「你家裡有長輩嗎？現在只要年滿65歲，就可以跟政府申請補貼款」一文，當中提到輪椅等各類輔具補貼，不過，衛福部表示，輔具補助「不是」看年齡，而是依照失能、失智狀況，或是身障者需評估。

衛福部表示，目前長輩族群可以申請的輔具補助，主要有長照2.0以及身心障礙輔具補助兩類，皆不是年齡滿65歲就可申請，另有其他申請條件：

(1) 長照2.0：輔具服務及居家無障礙環境改善服務
補助對象：需經到府評估確認為以下「失能者」才能申請：65歲以上失能長輩、55歲以上失能原住民、不限年齡的失能身心障礙者、50歲以上失能之失智症者。
申請窗口：撥打「1966」長照專線，將有照顧管理專員到府評估失能失智狀況、協助申請。
補助項目及金額：請見《長期照顧給付及支付基準》。

(2) 身心障礙輔具補助
補助對象：已取得身心障礙手冊/證明，且符合輔具補助基準表資格對象者，另部分輔具項目亦須經過醫師、治療師進行評估後方能申請。
申請窗口：聯繫「各縣市輔具中心」。
補助項目及金額：請見《身心障礙者輔具費用補助基準地圖》。
輔具補助是針對「有需要的人」，請勿再轉傳不實訊息：輔具補助不會因為年齡別就補助，而是依照失能狀況或是身障者需求來評估，符合條件才能獲得相關補助。也請民眾勿再轉傳此則訊息；若針對社會福利有諮詢需求、想確認相關申請條件，皆可撥打1957福利諮詢專線詢問。

關鍵字：
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

line上狂轉「年滿65歲有輪椅輔具補助」衛福部：資格才是重點

靠走路能降血壓？「擺手」比「動腿」更重要！正確姿勢曝光

小心脖子成年輪！　防「頸紋」3大關鍵...低頭族小心了

搶救腦中風　分秒必爭！

早餐店用玉米罐頭打蛋好髒！專家：剩餘蛋液是細菌最佳補品

手伸出來！從「5個大拇指形狀」看你的個性...B型＝超龜毛

運動是健康的根源！穩定血糖從運動開始

失眠有救了！大蒜放枕頭下竟有「4大神效」...還能解決鼻塞

聖誕老人攜手小丑醫 醫師降臨輔大醫院　逗病童哈哈大笑

喜歡問「愛不愛我」？缺乏安全感有4種表現...恐讓對方想逃！

讀者迴響

回到最上面