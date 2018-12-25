line上狂轉「年滿65歲有輪椅輔具補助」衛福部：資格才是重點

▲長照及身心障礙相關輔具補助除年齡外亦須確認需求，符合條件才能申請。（圖／衛生福利部提供）

生活中心／綜合報導

line群組中不斷轉傳「你家裡有長輩嗎？現在只要年滿65歲，就可以跟政府申請補貼款」一文，當中提到輪椅等各類輔具補貼，不過，衛福部表示，輔具補助「不是」看年齡，而是依照失能、失智狀況，或是身障者需評估。

衛福部表示，目前長輩族群可以申請的輔具補助，主要有長照2.0以及身心障礙輔具補助兩類，皆不是年齡滿65歲就可申請，另有其他申請條件：



(1) 長照2.0：輔具服務及居家無障礙環境改善服務

補助對象：需經到府評估確認為以下「失能者」才能申請：65歲以上失能長輩、55歲以上失能原住民、不限年齡的失能身心障礙者、50歲以上失能之失智症者。

申請窗口：撥打「1966」長照專線，將有照顧管理專員到府評估失能失智狀況、協助申請。

補助項目及金額：請見《長期照顧給付及支付基準》。

(2) 身心障礙輔具補助

補助對象：已取得身心障礙手冊/證明，且符合輔具補助基準表資格對象者，另部分輔具項目亦須經過醫師、治療師進行評估後方能申請。

申請窗口：聯繫「各縣市輔具中心」。

補助項目及金額：請見《身心障礙者輔具費用補助基準地圖》。

輔具補助是針對「有需要的人」，請勿再轉傳不實訊息：輔具補助不會因為年齡別就補助，而是依照失能狀況或是身障者需求來評估，符合條件才能獲得相關補助。也請民眾勿再轉傳此則訊息；若針對社會福利有諮詢需求、想確認相關申請條件，皆可撥打1957福利諮詢專線詢問。