產婦變貴婦！麗寶集團打造渡假風做月子中心...將進駐高雄

▲淡水麗格產後護理之家的房間相當寬敞，能讓準媽媽舒服地休息。（圖／麗寶集團提供，以下皆同）



生活中心／綜合報導

麗寶集團成立39年來正式跨足坐月子中心！淡水、台中產後護理之家已於今年10月起試營運，接下來也將進駐高雄。麗寶集團打造的產後護理之家空間寬敞、設備完善，營造渡假風情，還有導入飯店式管理，甚至還提供新生兒命名與開運的相關諮詢。

麗寶所屬「麗馨國際」位於淡水的「麗格產後護理之家」，在捷運淡水線紅樹林站及淡海輕軌的交會處，地理位置相當方便。全館共3樓層，產後護理床數共39床，嬰兒床共42床，並與淡水馬偕醫學中心級婦產科及小兒科合作，每週定期視訪產婦及新生兒。

▲不僅媽媽可以當貴婦，寶寶也能夠在這裡體驗嬰兒按摩SPA。



麗格產後護理之家的公設大廳對外峇里島風格中堂，營造渡假風情，讓產婦也能當貴婦！此外，還有獨立式嬰兒游泳池，提供專業嬰兒按摩SPA。

▲淡水麗格產後護理之家裝潢呈現渡假風，圖中為公設大廳。



在台中市區的「麗馨產後護理之家」，全館地下2層、地上6樓層，產後護理床數共47床，嬰兒床共50床，為獨立獨棟會館，門禁管控嚴格，有效降低細菌及病毒感染機率，提供寶寶和媽媽健康的環境。

麗馨產後護理之家緊鄰一中商圈、台中公園、夜市及百貨公司，10分鐘內就可抵達台中火車站，從館內至中國醫藥大學附設醫院、台安醫院、衛生福利部台中醫院及台中慈濟醫院都相當方便。

▲台中麗馨產後護理之家的交誼廳，空間相當寬敞、奢華。



麗馨國際企業股份有限公司總經理何昭宏表示，麗寶集團以家為本，致力於人的照顧，企業朝全齡化的產品及服務照顧發展，從建設、休閒旅遊、生醫科學到產後護理，未來也將規劃長照及養老相關事業。

何昭宏說，此次經過長時間的市調與地理勘查，這兩個地區的產後護理市場其實都還有空間，在選擇上也相對比較少，所以最後決定在淡水及台中地區建置產後護理之家。

何昭宏提及，產後護理之家導入飯店式管理模式，加上寬敞的公設空間及設施，「讓產婦坐月子也能像在外渡假一樣。」

至於面對少胎化的趨勢，選擇護理之家除了重視產後照護、身體調養、住得舒適外，對於新生兒的照護及多元化服務也很重要。麗馨國際除了基礎衛教課程外，也提供DIY手作天然母乳與精油蠟片與糖霜體驗課程，甚至對於新生兒命名與開運也都有提供相關諮詢，讓產婦與陪伴的家人從新生兒出生開始就能夠擁有美好的記憶與時光。

▲淡水麗格產後護理之家VIP室，還有大寶寶的遊戲空間