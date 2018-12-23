喉嚨有痰醫師建議：吞下去！超神「吞痰論」長知識　全台網友崩潰了

▲醫師建議有痰就吞下去！（圖／資料照）



生活中心／綜合報導

喉嚨有痰咳到嘴邊怎麼辦？肺癌權威陳晉興醫師、環境醫學專家陳保中教授指出，咳痰是肺臟清潔的重要機制，無論吞下去或咳出來，都能達到「把痰排出肺部的效果」，刻意咳痰反而容易讓喉嚨受傷。醫學小知識顛覆許多網友觀念，不敢相信「幹話第一名」，甚至有人一秒接受笑說「肚子餓都弄一些濃痰吞」、「口感濃郁」！

「痰液這種髒污吞進肚，才是傷身」、「吞下去才噁」、「如果吞下去，為何老人家要抽痰？」吞痰論引發網友議論紛紛，不敢相信過往認知中，象徵髒東西的「痰液」竟要吞下肚，驚呼連連「那還要看啥醫生、吃啥藥，把病毒全部抓出來吞下去就好了啊」、「本日幹話第一名」、「那嘔吐是否也應吞回才衛生，荒謬！」都咳到嘴邊還要吞下去「真噁」！

台大醫院胸腔外科主任陳晉興，和台大公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所所長陳保中，聯手在《空汙世代的肺部養護全書》解釋到，咳嗽其實是自我保護機制，透過強力呼氣反射動作，清除呼吸道的分泌物和異物，保持呼吸道暢通及維持肺臟功能。所以，咳嗽不一定是壞事，是提醒身體「這裡空氣不好，趕快離開現場！」最常見是對吸進來空氣的溫度、濕度及刺激物質敏感而引起咳嗽，所以，常發生在冬季。

▲長期咳嗽導致肺部問題。（圖／資料照）

他們進一步說明，當有髒空氣或細菌進入肺臟，人體對抗的方法就是變成痰再咳出來，咳痰是肺臟清潔的重要機制，常運動、肺活量好的人比較容易把痰咳出來，臥床、體力虛弱的人為什麼容易肺部發炎？就是因為咳不出來、容易積痰。

有些人不會吐痰，雖然有時會卡在喉嚨，又咳不出只好吞下去，感覺不太舒服，但無論是把痰咳出來或吞下去，都能達到把痰排出肺部的效果，倒不必特意用力咳痰，反而讓喉嚨受傷。

俗話說：「醫師怕治咳嗽。」因為引起咳嗽的原因太多，從吸菸、感冒、鼻涕倒流，到肺結核、急性肺炎、肺癌等嚴重疾病，甚至胃食道逆流、心臟衰竭……等非呼吸道、肺部相關疾病，所以很難找到病因、對症下藥。

咳嗽又分急性、慢性，急性咳嗽通常是因為感染，例如：感冒，通常會合併流鼻水、喉嚨痛等症狀，大約一到二週好轉。超過三週就是慢性咳嗽，像是氣喘、慢性阻塞性肺病、肺炎、肺結核、肺癌等都有可能，長期持續的慢性咳嗽要特別注意，最好安排檢查，診斷是否可能為嚴重疾病。而咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難， 就是胸腔器官超出負荷、功能嚴重受損的重要警訊。

顛覆想像的吞痰論也讓不少網友一秒接受，有醫護相關人員就說「吞下去！我到醫院上班後也長了很多知識」，其中許多人紛紛笑說「好吃好吃」、「口感濃郁」、「特濃還咬不斷」、「我都咳出來在喝水吞下去」、「我都先嚼一嚼，品嚐Q彈口感再說」、「痰可以清牙縫，推薦功能！」

事實上，馬偕醫院小兒感染科醫師黃瑽寧曾撰文指出，不止口水具有強大的殺菌功力，更厲害的是酸的不得了的胃液。胃液的酸鹼值在pH2以下，鹽酸的濃度比周邊細胞高300百萬倍，大部分的細菌、病毒，泡在這鍋酸水裡都死光光了，若感冒流鼻涕、有痰，「吞下去」也無妨，交給胃酸去殺菌，不用擔心二次感染。

▼胃酸可將大部分細菌、病毒殺光。（圖／資料照）

