身體不舒服該吃什麼？　圖解六大症狀教你吃對食物

▲生病時身體出現不同症狀，尤其當沒食慾的時候，要吃什麼就成為了一大問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／營養素圖鑑與飲食技巧

Q1 感冒了……，要吃什麼？

▲牛排脂質含量多，不易消化，不適合免疫力不佳的身體；火鍋則能吃到大量蔬菜，達到攝取維生素A、B1、C的均衡。（圖／健行文化提供，以下皆同。）

雖然都是蛋白質，但請選擇好消化的料理。雖然普遍認為牛排具有優質蛋白質，也能補充體力，但是脂質含量多，不易消化，不適合免疫力不佳的身體。而火鍋中的白肉魚、雞肉、豆腐都是容易消化的優質蛋白質。此外，火鍋能吃到大量蔬菜，能均衡攝取到維生素A、B1、C。請放入大量的白菜、紅蘿蔔、蔥、香菇一起享用吧！

Q2 發燒了……，要吃什麼？

▲發高燒時容易食慾不振，消化功能降低，減少進食量，不過從蛋白質到維生素A、B1、C、鈉等的消耗量卻增加。

不要忘記補充容易流失的營養素。發燒時要選擇容易消化、吞嚥的餐食。發高燒時容易食慾不振，消化功能降低，減少進食量。不過從蛋白質到維生素A、B1、C、鈉等的消耗量卻增加。只吃梅干粥容易營養不足。還是選擇容易入口，高營養的冰淇淋或是布丁吧！

Q3 喉嚨痛……，要吃什麼？

▲喉嚨疼痛時建議選擇不刺激喉嚨，不需咀嚼就能食用的濃湯。

避免刺激食物β－胡蘿蔔素能強化黏膜。長蔥的大蒜素具有強效殺菌力， 適合在感冒時食用。不過，喉嚨疼痛時就該避免酸味重的醋漬品等較刺激的食物。建議選擇不刺激喉嚨，不需咀嚼就能食用的濃湯。尤其是用能強化黏膜，富含β－胡蘿蔔素的紅蘿蔔或是南瓜做成的濃湯。法式清湯也是不錯的選擇。

Q4 嚴重咳嗽……，要吃什麼？

▲沒有食慾時也不需勉強進食，不妨選擇容易入口、吞嚥的優格。

請選擇容易吞嚥的食物。嚴重咳嗽時會比較難吞嚥，請選擇容易吞嚥的食物吧！雖然感冒時應該多補充能量，但是甜甜圈口感較乾，容易使咳嗽惡化。沒有食慾時也不需勉強進食，不妨選擇容易入口、吞嚥的優格。果凍、冰淇淋等也是容易入口的食物。

Q5 持續性上呼吸道感染……，要吃什麼？

▲止不住的噴嚏、鼻水都是因為病毒或是細菌的感染、灰塵的刺激，所以首要之務就是要提高免疫力。

充分攝取營養，打造高免疫力的體魄。止不住的噴嚏、鼻水都是因為病毒或是細菌的感染、灰塵的刺激。所以首要之務就是提高免疫力，打造不輸給病毒的身體。建議選擇以雞肉、蛋的蛋白質以及菠菜、紅蘿蔔的維生素A、C熬煮的烏龍麵。擔擔麵中的辣油、山椒等香辛料會讓鼻黏膜的充血惡化，應該避免食用。

Q6 想吐……，要吃什麼？

▲想吐的時候，建議避免酸味濃、口味重的番茄湯等容易引發嘔吐感的食物。

避免酸味重的食物，選擇對胃較溫和的食物。感冒造成的胃腸疲弱也會出現嘔吐或是腹瀉的症狀。從熱開水、番茶等較溫和的飲品開始，等較有食慾時，再選擇容易消化的粥品、蔬菜湯。建議避免酸味濃、口味重的番茄湯等容易引發嘔吐感的食物。燉煮能抑制胃部發炎，幫助消化的高麗菜，再打上具有豐富優質蛋白質、高營養的蛋的熱湯是很不錯的選擇。

本文摘自《營養素圖鑑與飲食技巧》／中村丁次（神奈川縣立保健福祉大學校長）／健行文化

作者簡介

中村丁次，1948年出生於日本山口縣。德島大學醫學部營養學系畢業，一九八五年取得東京大學醫學博士。曾任聖瑪莉安娜醫科大學醫院營養部部長、內科講師。2003年起擔任神奈川縣立保健福祉大學教授，2011年接任校長一職。目前為日本營養師會名譽會長、日本營養學教育學會理事長、日本臨床營養學會副理事長、日本靜脈腸道營養學會理事、專注日本長壽研究的「健康飲食」法檢討會議長（日本厚生勞動省），活躍於日本國內外。