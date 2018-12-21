ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

還在拉筋熱身？教練獨授「私藏3招伸展動作」...運動效率大增

點評:下次運動前要這樣做！
ETtoday健康雲

▲避免運動傷害！教練獨授3招動態伸展動作暖身。（影、圖／胡孝新Energy體適能講師授權提供，請勿任意使用）

記者周姈姈／採訪報導

你熱身對了嗎？相信大家小時候都一定都有過這樣的經驗，上體育課時，老師會先叫你「跑操場」熱開身體再做靜態伸展，但其實「動態伸展」才是更好的方法，因為這樣不但可以保持肌肉的溫度，也可以繼續應付接下來的訓練。對此，胡孝新Energy體適能講師就要傳授給大家「私藏3招伸展動作」，能夠充分活動關節，達到避免運動傷害的功效，下次運動前就跟著教練一起正確熱身吧！

教練獨授私藏「3招動態伸展動作」：

1.向前跨分腿蹲

左腳先往前跨步，右腳膝蓋點地放下，背要挺直，雙手抬高至胸前往左邊做「脊柱扭轉」的動作，接著再把身體帶回中間、推回來，然後再換腳繼續做。胡孝新提醒，身體扭轉的時候要記得吐氣。

▲還在拉筋熱身？教練獨授「私藏3招伸展動作」。（圖／胡孝新教練提供）

▲身體扭轉的時候要記得吐氣。

2.跨步身體側屈

一樣左腳先跨步出去，右腳膝蓋一樣點地放下，雙手往上延伸拉長，接著身體往左邊側屈，胡孝新說，做這個動作時脖子要放輕鬆，側屈的時候要吐氣，之後身體再回正，收腳站回原本的姿勢，然後換邊繼續做，可以重複做10～15次。

▲還在拉筋熱身？教練獨授「私藏3招伸展動作」。（圖／胡孝新教練提供）

▲身體側屈的時候要吐氣，脖子要盡量放鬆。

3.手肘撐開大腿內側，上半身旋轉

雙腳打開至比肩膀還寬的寬度，腳尖和膝蓋都要朝外，背部打直，雙手往上舉高，接著上半身向下前彎，身體要放鬆，之後再慢慢蹲下，讓臀部和膝蓋維持在同個高度，手肘把大腿內側撐開，右手往右邊旋轉後帶回來，再換左手向左邊旋轉（教練為方便大家看影片熱身，因此將方向做轉換），眼睛都要記得看著手。

▲還在拉筋熱身？教練獨授「私藏3招伸展動作」。（圖／胡孝新教練提供）

▲蹲下要讓屁股和膝蓋維持同個高度。

兩邊都各轉一次後，再把雙手往上舉高站起來吐氣，接著可以重複循環此熱身動作，但胡孝新提醒，如果你蹲下後背無法挺直，會駝背的話，就別勉強身體旋轉的弧度要很大。

▲還在拉筋熱身？教練獨授「私藏3招伸展動作」。（圖／胡孝新教練提供）

▲如果背很難挺直，就別勉強身體一定要扭轉很多。

胡孝新Energy體適能講師，現有一書《每天5分鐘，4週享瘦一身輕》，目前還有經營：粉絲團

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

關鍵字： 熱身 暖身 伸展動作 運動傷害 運動 健身 跑步 胡孝新Energy體適能講師 生活寶典
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

冬至吃湯圓4種人不適合！　營養師點出關鍵「支鏈澱粉」

勃起會痛、長白點、有異味　年輕人最想問的6個包皮煩惱

微波會影響食物的營養嗎？

妹子網聊「最愛討3種私密照」！8成加碼回送「V型開腿」超害羞

超羞！網心中最夯「臉紅初吻地點」Top10　你還記得在哪Kiss嗎

房間亂=缺乏安全感！7大囤積壞習慣...雜物狂「無性生殖」

還在拉筋熱身？教練獨授「私藏3招伸展動作」...運動效率大增

關鍵報告：美國人近20年來變得越胖及越矮

謹記「減多加少」4大口訣　冬至湯圓這樣吃最健康

過冬就胖5公斤！吃飯靠「7原則」瘦身...蔥薑蒜別挑掉啊

讀者迴響

回到最上面