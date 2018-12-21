還在拉筋熱身？教練獨授「私藏3招伸展動作」...運動效率大增

▲避免運動傷害！教練獨授3招動態伸展動作暖身。（影、圖／胡孝新Energy體適能講師授權提供，請勿任意使用）



記者周姈姈／採訪報導

你熱身對了嗎？相信大家小時候都一定都有過這樣的經驗，上體育課時，老師會先叫你「跑操場」熱開身體再做靜態伸展，但其實「動態伸展」才是更好的方法，因為這樣不但可以保持肌肉的溫度，也可以繼續應付接下來的訓練。對此，胡孝新Energy體適能講師就要傳授給大家「私藏3招伸展動作」，能夠充分活動關節，達到避免運動傷害的功效，下次運動前就跟著教練一起正確熱身吧！

教練獨授私藏「3招動態伸展動作」：

1.向前跨分腿蹲

左腳先往前跨步，右腳膝蓋點地放下，背要挺直，雙手抬高至胸前往左邊做「脊柱扭轉」的動作，接著再把身體帶回中間、推回來，然後再換腳繼續做。胡孝新提醒，身體扭轉的時候要記得吐氣。

▲身體扭轉的時候要記得吐氣。



2.跨步身體側屈

一樣左腳先跨步出去，右腳膝蓋一樣點地放下，雙手往上延伸拉長，接著身體往左邊側屈，胡孝新說，做這個動作時脖子要放輕鬆，側屈的時候要吐氣，之後身體再回正，收腳站回原本的姿勢，然後換邊繼續做，可以重複做10～15次。

▲身體側屈的時候要吐氣，脖子要盡量放鬆。



3.手肘撐開大腿內側，上半身旋轉

雙腳打開至比肩膀還寬的寬度，腳尖和膝蓋都要朝外，背部打直，雙手往上舉高，接著上半身向下前彎，身體要放鬆，之後再慢慢蹲下，讓臀部和膝蓋維持在同個高度，手肘把大腿內側撐開，右手往右邊旋轉後帶回來，再換左手向左邊旋轉（教練為方便大家看影片熱身，因此將方向做轉換），眼睛都要記得看著手。

▲蹲下要讓屁股和膝蓋維持同個高度。



兩邊都各轉一次後，再把雙手往上舉高站起來吐氣，接著可以重複循環此熱身動作，但胡孝新提醒，如果你蹲下後背無法挺直，會駝背的話，就別勉強身體旋轉的弧度要很大。

▲如果背很難挺直，就別勉強身體一定要扭轉很多。

胡孝新Energy體適能講師，現有一書《每天5分鐘，4週享瘦一身輕》，目前還有經營：粉絲團。