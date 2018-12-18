流鼻涕+過敏　想用三九貼改善體質中醫師提醒這3天是關鍵

▲中醫外治法三九貼，可改善過敏性疾病。（圖／新營醫院提供）

生活中心／綜合報導

天氣轉冷，氣喘及過敏性鼻炎都比較容易發作，也是過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎的好發季節。新營醫院中醫科何裕鈞主任表示，「穴位敷貼」療法能刺激穴位，有助提高免疫力、驅散體內寒邪，對於過敏性疾病有相當好的療效。

▲冬季三九貼可延續夏季三伏貼治療，緩解過敏症狀。（圖／記者林悅翻攝）



三九貼治療的主要是皮膚過敏、噴嚏打不停、久咳不癒、經常性腹瀉或便秘，甚至氣喘。也可治療或預防哮喘，尤其在緩解期，可減少西藥的使用，還能減少因西藥帶來的副作用。另外，陽虛或寒濕造成的脾胃或呼吸系統疾病，以及一般過敏性疾病或腸胃虛弱者，也可以經由此法改善症狀。但若是發燒、孕婦、一歲以下幼兒、心臟病、高血壓、肺結核、哮喘急性發作期，均不適合進行三九貼。

新營醫院4點貼心提醒：

1.一般成人建議敷貼6〜8小時，小孩則2〜4小時，若貼敷處有溫熱感或僅有輕微之刺痛則可貼敷2小時後再將藥餅取下。



2.若貼敷處有燒灼感或強烈之刺痛，則須立刻取下藥餅以避免起水泡（可先塗抹凡士林或植物油）。



3.藥餅取下后，若貼敷之局部有發紅及輕微之觸痛，屬於正常之現象，無須擔心（除非劇痛難忍否則不建議塗藥膏）。



4.為方便民眾，可以於2018/12/17（一）〜2019/2/2（六）之間進行敷貼，每次敷貼間隔7-10日，一共三次為基本療程。

