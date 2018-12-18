用溫水＝破壞材質！洗內衣常犯錯的「5件事」...你都怎麼洗？

點評: 女生絕對要知道有關洗內衣的小知識啊！

▲若是平常洗內衣的方式錯了，那麼內衣就會很快變形、變壞。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

明明內衣才剛新買沒多久，穿沒多久卻壞了、變形了嗎？這就代表你平常洗衣服的方式可能錯了！對此，國外網站《Indiatimes》就告訴大家洗內衣最容易做錯的5件事，原來內衣應該要用冷水洗，浸泡過後在洗會更乾淨，而且最好別用烘乾機烘內衣，否則內衣的壽命會變短！

洗內衣時，這5件事你都做錯了：

1.水溫

你都用冷水還是溫水洗內衣呢？根據《Indiatimes》指出，內衣應該要用冷水清洗，雖然大多數人都認為用溫水洗才有辦法徹底清潔，但請你別忘記了，溫水會對有彈性和細緻的布料產生損害。

2.羊毛洗滌劑



你以為用羊毛洗滌劑洗內衣比較溫和嗎？那你真的錯了！因為羊毛洗滌劑會對鬆緊帶造成刺激，所以如果你都用這種清潔劑洗內衣褲，那麼彈性的品質就會大幅降低。

▲使用錯誤的洗滌劑洗內衣也會讓內衣的材質變差。



3.浸泡很重要

雖然「浸泡」的確很浪費時間，但如果你在洗內衣前先泡個幾分鐘，那麼躲在內衣的污垢就能清理乾淨。

4.把內衣扣好

相信有不少人會忽略這個細節，就是把「內衣扣好」才能繼續清洗。假如你都使用洗衣機洗內衣，那你就更不能忘記要把內衣扣好，這樣才能避免內衣上的鉤子卡在衣服上，而鬆緊帶也不會因為與其他衣服糾纏而拉長。

▲內衣扣好再洗比較不會勾到其他衣物。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



5.使用烘乾機

洗好內衣後，請不要使用烘乾機。因為烘乾機的熱能會對精緻的織物和彈性衣物造成損壞，因此這步驟能免則免。

▲烘乾機會造成內衣的材質被破壞，所以最好風乾就好。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



那內衣應該要天天洗，還是久久洗一次呢？根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，若是沒有流汗，建議內衣每穿3～4次後就要洗一次，因為內衣是貼身衣物，很容易就會接觸到身體分泌殘留的油脂和髒污，需要好好清洗才能確保內衣的壽命，也能避免皮膚與內衣摩擦過後紅腫發炎，引起細菌感染。如果怕內衣常洗壞掉，則建議「手洗」較為妥當。

▲內衣穿4次後就應該要清洗，這樣才能皮膚遭受細菌感染。（圖／記者姜國輝攝）



此外，內衣洗好拿去曬之後，也要注意「內衣下緣」是否有確實曬乾，否則可能會因為流汗悶熱，導致摩擦、搔癢，進而增加黴菌感染的風險。