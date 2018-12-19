脹氣好難受！這2種狀況是病理性原因造成快看醫生

▲只有脹氣的人懂得困擾，每當吃完正餐後趴著休息，醒來後肚皮常脹得有如鼓面。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／蒼藍鴿

脹氣是許多人都有的經驗。我自己的經驗是，每當吃完正餐後趴著休息，醒來後肚皮常脹得有如鼓面，敲擊時還會出現咚咚咚的鼓音，十分不舒服。究竟肚子裡為什麼會有氣體呢？

▲進去腸胃道的氣體中，約90％的空氣是由口中吞入，不到10％的空氣是由腸內菌所產生。（圖／《90％攸關性命的醫學常識，沒有人教》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

腹內氣體產生的原因：腸胃道的空氣有進有出。進去的氣體中，約90％的空氣是由口中吞入，不到10％的空氣是由腸內菌所產生。而要排出氣體主要就是藉由兩個方法：打嗝跟放屁。也因此，如果進入腸胃道的空氣多過於排出的氣體，那麼脹氣就發生了。我們可以簡單的將成因二分為氣體產生過多、以及排出不良。

▲吃了高產氣食物更容易脹氣。（圖／《90％攸關性命的醫學常識，沒有人教》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

◆ 氣體產生過多：發生的原因相對單純，主要是由口吞入太多空氣、抑或是吃了太多高產氣的食物。也因此，容易脹氣的人切忌邊吃東西邊講話、狼吞虎嚥、抽菸、吃檳榔、喝氣泡飲料，造成吞進腸胃道的氣體過多。此外，也要盡量少吃高產氣食物（詳見第122 頁）。

▲趴著睡、駝背、久坐，皆會影響腸胃蠕動而減少氣體的排出。（圖／達志／示意圖）

◆ 氣體排出不良：許多因素會造成氣體排出不良，一一介紹如下：

⃝ 姿勢：如趴睡、駝背、久坐，皆會影響腸胃蠕動而減少氣體的排出。孕婦也容易因腸胃道被壓迫而造成氣體排出不易。經常起身活動即能有效的緩解脹氣。

⃝ 功能性腸疾患：如大腸激躁症、習慣性便秘等。

⃝ 結構性腸阻塞：如開刀後的腸沾黏、腸胃道腫瘤造成的阻塞，常會有脹氣、腹痛、嘔吐等等的表現。

2 種脹氣要特別小心

◆ 第1種：脹氣持續三天以上沒有好轉。

◆ 第2種：除了脹氣，還合併嘔吐、拉肚子、血便、體重減輕、排便習慣改變、發燒等各式症狀。

出現以上2種狀況，通常代表是病理性原因造成的脹氣，記得盡快尋求醫師的協助哦！

本文摘自《90％攸關性命的醫學常識，沒有人教》／蒼藍鴿（吳其穎，台大醫院兒科醫師）／城邦文化