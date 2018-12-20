「加強錠」止痛藥一定比較有效？緊張型頭痛你該知的事

點評: 小編是緊張型胃痛~~~不知有解嗎？

▲緊張型頭痛最好的預防方式就是適當處理壓力，並放鬆自己。（圖／達志影像／示意圖）

文／蒼藍鴿

緊張型頭痛預防小撇步

1. 緊張型頭痛與生活壓力有密切關係，可能與壓力導致肌肉緊繃以及痛覺敏感有關，因此緊張型頭痛最好的預防方式就是適當處理壓力，並放鬆自己，常常一夜好眠後，這類頭痛就不藥而癒。

2. 此外，根據研究，戒菸少酒、規律運動、均衡飲食、不攝取過多咖啡因及糖、以及攝取足夠水分，對於緊張型頭痛的緩解皆有幫助。

◆ 偏頭痛（Migraine）：如果你是女性，且隨著月經週期常常有頭部單側的頭痛，就要小心是否罹患偏頭痛囉！偏頭痛的成因牽涉到多種因素，與先天的基因與後天的環境因素皆有相關，因此偏頭痛患者常有明顯的家族病史。此外，研究也指出偏頭痛與腦中血清素濃度下降有關，因血清素在疼痛調節上扮演非常重要的角色。偏頭痛的典型症狀如下：





▲偏頭痛的先兆包括有，眼睛看到亮點、突發性失去視覺、手臂及小腿有針刺感、身體感到麻和無力等等。（圖／《90％攸關性命的醫學常識，沒有人教》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

預防偏頭痛，可從避開誘發因子著手

▲除了壓力，外來因素像是食物和天氣都可能是頭痛的誘發因子。（圖／《90％攸關性命的醫學常識，沒有人教》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多偏頭痛患者會發現，服用一般的「普拿疼」對於頭痛有緩解的效果，但服用「普拿疼加強錠」 效果卻大打折扣，為什麼會這樣呢？原因就是這些「加強錠」的止痛藥往往含有咖啡因，而雖然咖啡因對於某些頭痛有緩解效果，卻亦有患者的頭痛會被咖啡因所加劇。因此未必包裝上寫著「加強錠」就一定有較佳的療效。

本文摘自《90％攸關性命的醫學常識，沒有人教》／蒼藍鴿（吳其穎，台大醫院兒科醫師）／城邦文化