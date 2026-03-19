「什麼感覺都沒有」竟罹癌3期！醫揭3大安靜前兆：別再自己買藥吃

▲癌症早期常無聲無息，等到出現明顯疼痛，病況往往已晚期。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我什麼感覺都沒有，怎麼一檢查就是3期？」這句話，是肝膽腸胃科醫師卓韋儒在內視鏡室裡最不忍心聽到的告白。許多民眾存有「癌症一定會痛」的迷思，認為身體若出問題會像警報器般大聲尖叫。對此，卓韋儒醫師示警，早期的胃癌、大腸癌往往安靜得像不存在，它們並非不痛，而是正在體內「靜音操作」。並提醒有3警訊要小心。

卓韋儒醫師在粉專指出，當患者感覺到明顯疼痛、吃不下或出現阻塞症狀才就醫時，病灶往往已經進展到影響腸道通行或造成慢性出血，「『沒有痛』從來不是安全證明。」為了降低遺憾發生率，他特別點名3個隱藏在生活中的「安靜竊賊」，提醒民眾務必提高警覺。

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小心！消化道癌的3大安靜偽裝：

1. 習慣的「微小位移」：大腸癌的悄悄話

卓韋儒提醒，觀察大腸癌不要只盯著「有沒有血」，很多時候最早出現的是排便型態的改變。例如糞便形狀明顯變細、細如鉛筆像是被擠壓過；或是節奏失控導致腹瀉與便祕莫名交替、節律紊亂；甚至是長期有排不乾淨的殘便感，一直想上卻上不出來。他強調，若這類改變持續超過2週且越來越頻繁，別只靠益生菌或止瀉藥硬撐，因為腫瘤佔據空間時，腸道會先縮小路徑。

2. 莫名的「電力流失」：慢性盜賊的痕跡

消化道病灶可能出現慢性微量出血，肉眼不一定看得到。卓韋儒形容這就像家裡水管微漏，「你沒看到水災，但水塔存量一直在掉。」卓韋儒強調，當發現變得容易喘、體力變差或臉色蒼白等貧血症狀，以及在未刻意減肥的情況下，體重莫名減輕大於或等於5%，千萬別只當成太累，應安排醫師評估是否需要胃腸鏡檢查。

3. 揮之不去的「消化不良」：胃癌的偽裝術

最危險的狀況是將症狀當成老胃病而自行買藥吃。卓韋儒表示，關鍵不在於痛不痛，而在於持續性與趨勢。若不適感在治療後仍頻繁出現且逐漸加重，並伴隨食慾下降、提早飽、噁心、黑便或吞嚥卡卡等徵兆，就必須尋求專業評估。他解釋，一般的胃炎吃藥通常會改善，若症狀反覆且強度增加，絕對不能掉以輕心。

卓韋儒分享，檢查的意義不在於找病，而在於把風險提前拆掉。他向民眾呼籲，與其等身體痛了才求救，不如在它還安靜的時候，為自己的健康做一次徹底盤點，別讓「沒感覺」成為癌症奪走健康的偽裝。