食藥署稽查「營養午餐團膳業者」　新竹、台南3家不合格

食藥署營養午餐稽查。（圖／食藥署提供）

▲有團膳業者環境不潔。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今（4）日公布「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果」，其中新竹縣「泰和食品有限公司」及台南市「卡多利亞食品股份有限公司」、「頂旺團膳便當工廠」等3家業者，查出設備設施不潔，都已依《食安法》開罰。

食藥署聯合地方衛生局執行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」，於114年9月至12月，共計查核團膳業者283家次，並抽驗午餐成品及半成品274件、豬肉原料70件，及查核豬肉原產地標示263件。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，每個學期都會針對供應國中、國小的團膳業者進行查核，除了抽驗成品、半成品及原料等，也會針對人員作業衛生及製程管理查核，除3家業者GHP複查不合格，其餘均符合規定。

魏任廷指出，不合格業者包括新竹縣「泰和食品有限公司」，複查仍有地板濕黏不潔、設備有油垢且工作檯面不潔、垃圾桶等隨意放置、冷凍冰箱整理未落實、冷藏溫度紀錄不確實等缺失未完成改善，已經依違反食安法裁處新台幣12萬元。

台南市「卡多利亞食品股份有限公司」，經衛生局複查仍有作業區牆面天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新等缺失未完成改善；台南市「頂旺團膳便當工廠」，經衛生局複查仍有部分牆面、天花板不潔；紗窗不潔、出風口不潔、盛裝餐食之器具凹損不潔等缺失未完成改善，分別已裁處8萬元。

