爆高CP值「橄欖油＋檸檬」喝1補4！韓女星也愛　藥師：細胞潤滑劑

▲藥師大推「橄欖油＋新鮮檸檬汁」，將其譽為「液態黃金」。（圖／藥師陳澤鈞授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

想保養身體不用花大錢！近期在韓國演藝圈與國外名模界瘋傳一種「液態黃金」保養法，連人氣女團成員張員瑛也是愛好者。藥師陳澤鈞指出，多數現代人處於低度慢性發炎狀態，容易疲倦、代謝變慢，只要每天早上空腹飲用「1匙特級初榨橄欖油＋半顆新鮮檸檬汁」，就像幫身體注入「細胞潤滑劑」，一天不到20元，就能有效滅火並整理體內環境。

藥師陳澤鈞在粉專「肌情藥師-藥師How棒」分享這項每天不到20塊錢、最高CP值的「居家保養術」。他解釋，橄欖油含有豐富的Omega-9不飽和脂肪酸及多酚，其中關鍵成分「橄欖苦苷（Oleuropein）」具備強大的抗發炎與抗氧化能力；而新鮮檸檬汁的高濃度維生素C與類黃酮，除了能抗氧化，還能促進消化液分泌，幫助橄欖油中的脂溶性營養素更完整被吸收。

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對於初期想嘗試者，陳澤鈞分享獨家吃法，可將1湯匙（約15ml）橄欖油加入半顆檸檬汁（太怕酸加入1/4顆即可），再混入黑咖啡與冰塊，調製成「西西里咖啡風味」，口感清爽不油膩；或直接當作沙拉醬，搭配足夠膳食纖維，加入燕麥、蔬菜、豆類等原型食物，讓腸道菌有東西吃，多酚更能被好好轉化。

陳澤鈞指出，橄欖油與新鮮檸檬汁搭配產生的「協同效果」能相互增強，對身體有4大好處：

1. 守護心血管：Omega-9讓壞膽固醇不易被氧化，研究顯示，規律攝取可降低心血管疾病風險。

2. 強力抗發炎：多酚能降低慢性發炎，並修復腸道屏障與黏膜。

3. 腸道順起來：檸檬酸刺激膽汁分泌，搭配橄欖油能喚醒腸胃蠕動，讓排便更有感。

4. 天然抗氧化：對抗自由基，減緩細胞層面的慢性發炎，進而讓皮膚不再蠟黃、養出好氣色。

不過，這款液態黃金並非人人適用。陳澤鈞提醒，飲用前需確認4件事：首先，必須選擇特級初榨橄欖油，精製油效果差很多；其次，應使用新鮮檸檬現擠，以避免添加物。此外，若有服用「抗凝血藥（如Warfarin）」者務必先諮詢藥師。最重要的是，胃功能較弱者應少量嘗試，若患有胃潰瘍則完全不建議嘗試。

陳澤鈞強調，這不是偏方或仙丹，穩定補充並搭配規律作息與運動，才是維持健康的長久之計。