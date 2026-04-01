5歲童「叫了沒反應」竟是聽損　醫示警近4成學齡前才發現

▲專家提醒，5歲前純音聽力檢查是關鍵。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

5歲的樂樂（化名）在幼兒園常被老師反映「不合群」、「叫了沒反應」，家長起初以為孩子只是專注力不足或調皮，直到進行了學齡前聽力篩檢，才發現孩子患有分泌性中耳炎導致的傳導性聽損。中華民國聽力師公會全國聯合會理事長葉文英呼籲，5歲前純音聽力檢查是關鍵，應全面強化兒童聽力篩檢網絡，將「學齡前聽力篩檢」政策化。

根據《2021年全球疾病負擔研究》，全球約有9,000萬名5至19歲的青少年受到聽力損失影響，若未及時診斷將嚴重阻礙言語發展與社交。研究指出，38%的遲發性聽損兒是透過學齡前篩檢才被發現，僅有11%是由家長自行觀察得知，顯示專業篩檢至關重要。

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葉文英指出，兒童聽力損失的原因多樣且具隱蔽性，常見原因包括分泌性中耳炎、慢性化膿性中耳炎及耳垢栓塞，這些病因多數是可預防且可治療的，但若錯過黃金治療期，不僅會影響孩子的聽力，阻礙語言、認知和社會發展，更將造成教育成果較差及長期的經濟劣勢。

為了落實世界衛生組織（WHO）「為所有兒童提供聽力保健」的呼籲，葉文英建議，遵循美國兒科學會（AAP）、美國聽語學會（ASHA）及世界衛生組織的指引，建立連續性的聽力監測機制，在幼兒園階段（4-5歲）及小學入學時進行定期篩檢。

在篩檢工具方面，雖然 aABR「自動聽性腦幹反應」 可作為孩子出生後第一時間的初步篩檢，但針對4至5歲的幼童，「純音聽力篩檢」 才是掌握聽力發展的黃金標準，能檢測孩子對不同頻率聲音的反應。葉文英強調，這項檢查應確保在5歲入學前完成，此外，考量兒童中耳積液發生率高，建議同步增加鼓室壓力檢查，全面評估中耳功能。