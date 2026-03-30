一天連切3個巨大腺瘤！沒家族史也中　醫驚喊：這3種肉不敢吃了

▲大腸腺瘤是演變為大腸癌的主要癌前病變。（圖／張靖醫師授權提供，下同，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

「昨天跟大腸巨大息肉真的太有緣了，一次就切了3個！」胃腸肝膽科醫師張靖在粉專分享，近期門診接連出現3名個案，在檢查後都發現了巨大腺瘤（Adenoma）。這段經歷讓他感觸極深，直呼：「讓我都不敢吃香腸、熱狗、培根了，不過好像也是好事一件。」

張靖醫師29日發文透露，這3名患者的背景各異：第1位是年輕女性，完全沒有大腸癌家族史，僅因健檢糞便潛血陽性（FOBT）前來檢查；第2位則是中年男性，同樣無家族史、糞便潛血陽性；第3位中年男性則有一等親大腸癌病史，且本身「排便習慣改變」。

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這3個案例共同的警訊，正是阻斷「腺瘤－大腸癌」演進的關鍵。張靖示警，若有「糞便潛血陽性」或「一等親大腸癌家族史」的情況，真的要進行大腸鏡檢查，及早發現並切除腺瘤，才能避免未來演變成大腸癌。

張靖接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，通常息肉得長到「一定的大小」，糞便潛血反應才會轉為陽性。因此，一旦篩檢結果亮紅燈，強烈建議及早安排大腸鏡檢查以揪出病灶。根據臨床數據顯示，糞便潛血陽性者中，每2人就有1人有息肉，每20人更有一人確診大腸癌，民眾千萬不可掉以輕心。

為了建立預防大腸癌的根本防線，張靖提出2大重點：

第一、飲食原則：嚴格限制加工肉品

國際癌症研究機構（IARC）已將香腸、培根等加工肉品列為一級致癌物，紅肉（豬、牛、羊）則屬2A級致癌物。醫師建議提高膳食纖維與全穀物比例，促進腸道蠕動，減少致癌物接觸腸壁的時間；此外，補充足夠的鈣質與維生素D，能減少物質對腸道黏膜的毒性刺激。

第二、生活習慣：代謝控制是核心

肥胖引發的全身性慢性低度發炎，是促進大腸細胞異常增生的推手。張靖強調，維持理想體脂率與腰圍是重中之重。除了戒菸、節制酒精攝取外，建議每週累積150分鐘中等強度運動，並定期執行大腸鏡與潛血篩檢，「早點切除腺瘤，才能阻斷癌症之路。」