40歲工程師「少量吃5餐」三高全紅字！醫嘆：身體沒時間整理自己

▲男子以為自己少量多餐就是養生，檢查報告竟一片紅字。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

一名40歲工程師在診間一臉認真地說：「我已經很養生了，一天吃5餐，血糖都很穩。」但復健科醫師王竣平翻開他的檢查報告，卻發現驚人的違和感，患者的三高數值全線飄紅、腹部脂肪厚實、連肝指數也超標。醫師直言，現代人以為少量多餐是在養生，其實是「一直關掉身體的修復開關」，讓身體根本沒時間整理自己。

空腹才是修復起點！停止進食身體才開始「整理自己」

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王竣平醫師在粉專指出，人體基因在演化中是為了應對「缺乏」而設計，體內有超過200種基因專門調節飢餓與能量分配，卻幾乎沒有任何機制能應付「一整天都在進食」。他形容，當你不斷進食，身體會解讀為「現在資源很多，我要囤積、我要成長」；唯有拉開進食間隔，身體才會切換至「修復與優化模式」。

「身體的修復，不是在吃進去的時候發生，是在你願意空出時間（空腹）的時候才開始。」王竣平解釋，長期不間斷地進食，會讓體內堆積一群「衰老細胞（senescent cells）」。這群細胞不分裂也不死亡，卻像「不工作的壞房客」持續釋放發炎訊號，造成心血管疾病與糖尿病風險。

▲一直進食使身體沒時間「整理自己」，長時間維持在高胰島素狀態。（示意圖／翻攝自pixabay）

別讓身體變倉庫！「自噬作用」是拆解壞蛋白關鍵

這種「發炎性衰老（inflamm-aging）」狀態，也常反映在復健門診中。王竣平提到，許多患者全身痠痛、筋膜敏感，檢查卻沒發現結構性問題，其實就是因為身體長期處於低度發炎，修復跟不上負荷。而唯有進入斷食狀態，身體才會啟動獲得諾貝爾獎肯定的「自噬作用（autophagy）」，像是在整理倉庫一樣，將老舊蛋白質與壞掉的粒線體拆解回收。

針對許多人推崇的「少量多餐」，王竣平警告，這會讓身體長期維持在高胰島素狀態，身體只能不斷儲存能量，「沒有燃燒，也沒有修復」。他在門診觀察到，許多原本代謝變差的患者，在嘗試拉開進食時間（12～16小時空腹）後，血糖不僅變穩定，內臟脂肪下降，精神反而更好。

不過，王竣平也提醒，斷食並非越久越好，應採取循序漸進的方式，從12小時開始，慢慢拉長至14或16小時。此外，孕婦、正值哺乳期、體脂過低者或長期高壓族群，以及在低碳或斷食狀態下，低密度膽固醇可能顯著上升的「瘦體高反應者」，在長時間斷食前皆需經過謹慎評估。