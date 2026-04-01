她走路喘、疲倦無力以為老化　檢查驚見「二尖瓣逆流」已心臟衰竭

▲國泰綜合醫院蘇彥伯醫師說明微創經導管修補術有助改善二尖瓣逆流，圖為病灶處。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

78歲的張奶奶，近年就反覆出現走路就喘、夜間無法平躺睡覺、下肢水腫及疲倦無力等情形，原本以為只是年紀大、循環不良，沒想到就醫後發現居然是二尖瓣退化導致重度逆流，已經發生心臟衰竭現象。

收治個案的國泰綜合醫院心血管中心醫師蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一，當二尖瓣無法緊密關閉時，血液在心臟收縮時會倒流回左心房，造成心臟擴大、肺水腫及心衰竭。常見症狀包括走路易喘、夜間呼吸困難、下肢水腫、疲倦無力等，此病變若未妥善處理，將顯著增加心衰竭住院率及死亡風險。

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由於奶奶年紀偏高、體能不佳且合併高血壓糖尿病等慢性疾病，不適合接受傳統開心手術，蘇彥伯說明，經心臟內、外科團隊完整評估後，建議採用「微創經導管二尖瓣緣對緣修補術（Mitral TEER）」治療，術後隔日即可下床活動，呼吸困難明顯改善，順利出院返家。

蘇彥伯指出，過去治療重度二尖瓣逆流主要以開心手術修補或置換瓣膜為主，但高齡或合併慢性病患者手術風險高、恢復期長。近年發展微創經導管二尖瓣緣對緣修補術僅需由鼠蹊部穿刺靜脈血管，將修補裝置送至心臟內夾合鬆弛的瓣膜葉片，減少逆流量，目前該治療已在歐美列入標準治療指引中。

目前微創手術已可應用於二尖瓣與三尖瓣逆流的高手術風險族群，蘇彥伯提醒，心臟瓣膜發生病變的患者，應由心臟內外科共同評估最適合的治療策略，如果條件能手術者可接受最佳標準手術，老弱高風險者則有安全的導管治療選項，讓過去只能藥物控制的患者也有有效且安全的新選擇。