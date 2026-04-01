長照新制挺25歲以下照顧者　提供2種服務避免學業中斷

▲長照推出新制支持25歲以下的年輕照顧者。（圖／資料照）

記者邱俊吉／台北報導

為避免年輕族群因照顧家庭導致學業或職涯中斷，政府規劃本月推出長照新制，鎖定25歲以下的照顧者，可藉由公費安置服務及社區式服務，將需要照顧者暫時託付給長照體系，才能安心就學、就業。

長照司副司長吳希文表示，過去長照制度多以被照顧者為核心，這次進一步將「照顧者本身」納入支持對象，以補足制度缺口；相關方案已於今年3月在行政院院會報告，預計最晚4月底前完成細節公告並上路，目的是避免年輕照顧者因長照壓力，導致就學中斷或無法順利銜接就業。

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在服務設計上，採分級替代照顧機制。吳希文說明，若被照顧者為中、重度失能（長照需要等級第4級以上），將提供公費安置服務，透過機構式照顧作為全日替代方案；若為輕度至中度失能（長照需要等級第2至3級），則提供社區式服務，包括日間照顧及交通接送，讓被照顧者白天進入照顧據點，避免獨自在家風險。

吳希文說明，該方案將結合教育部、勞動部資源，不僅從長照體系內盤點對象，也會透過學校系統主動發掘潛在個案，讓更多尚未被納入服務的年輕照顧者能獲得支持；在人數方面，目前已掌握於長照體系內的相關對象約360人，將成為首波受惠族群，後續隨著跨部會合作與通報機制建立，預期人數會再增加。至於整體預算與執行細節，將待公告時一併對外說明。

吳希文強調，政策上路後，只要經評估符合資格，即可依被照顧者失能程度啟動相應服務，透過替代照顧措施，年輕照顧者可望不必在責任、個人發展之間做出犧牲。