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網好奇「精液射眼」能見蝌蚪游？ 醫笑曝結局：會，但撐不久就死

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有網友好奇發問：DIY時精液射眼「會看到精蟲在游嗎？」（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

近日一名男網友在Threads上發出超狂疑問，表示若打手槍時好奇「精液是怎麼湧上來的」，忍不住探頭往尿道口一看，若精液「噗咻」正中紅心直接射進眼睛「會像飛蚊症一樣有精子在游動嗎？！」這番奇葩言論不僅引發網友暴動，更釣出多科醫師闢謠。眼科醫師徐浩恩示警，精液成分比鹹豆漿還複雜，一旦眼球中彈恐引發過敏性結膜炎。

精液成分比鹹豆漿複雜　精液射眼恐發炎

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針對原PO的提問，豐原大學眼科執行院長徐浩恩接受《ETtoday健康雲》採訪時坦言，臨床上並沒有「精液性結膜炎」這個名詞，精確來說應稱為「過敏性結膜炎」。他解釋，其實不只精液，包含汗水、臉部皮脂或雨水滴入眼球，都會造成紅、腫、癢、痛等強烈刺激，這是因為外來物的成分與濃度與淚水差距太大。

「這比鹹豆漿噴到眼睛還複雜呀！」徐浩恩笑著分析，精液中含有高濃度的蛋白質、糖分、黏液，甚至可能夾帶包皮上的沉澱物、皮屑或會陰部的細菌。一旦這些成分進入眼睛，除了造成強烈異物感和灼熱感，嚴重時更可能引發局部感染、過敏反應，甚至導致視力模糊。

精蟲入眼撐不久！醫傳授「誤射」自救法

至於網友好奇「精子會不會在眼球表面游動？」徐浩恩給出答案：「應該會，但撐不久就會死亡。」他解釋，精子的尾部（鞭毛）需透過液體產生的阻力來前進。然而，眼球表面比陰道環境更乾、更冷，加上眼球有免疫細胞守門員在守衛，一旦引發發炎反應，環境會變得極不利於精子生存。此外，精子對溫度極其敏感，眼球表面溫度低於體溫，會讓精蟲迅速進入休眠狀態，很快就會陣亡。

萬一真的「誤中紅心」該怎麼辦？徐浩恩提醒，第一時間一定要盡快沖洗，最理想是使用生理食鹽水，若找不到，乾淨的礦泉水、白開水或人工淚液也可以。但他也強調，絕對不要用自來水、泳池水或溫泉水，「這些水源含有細菌，配上精液裡高濃度的蛋白質和糖分，反而會變成細菌繁殖的養分，增加感染風險。」

徐浩恩也分享自己最有感的「異物入侵」經驗，竟是幫小孩換尿布時，「剛打開尿布，他就噗咻……不只眼睛，連鼻子、嘴巴整張臉都中鏢。」讓他至今印象深刻。醫師提醒，眼睛是很敏感的器官，「眼裡容不下一粒沙」，就算是追求刺激，也要注意安全，下次狂歡前，記得保險套和生理食鹽水都要準備好。

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