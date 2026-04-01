不是枕頭套！　醫揭「床上最髒物」：每天睡細菌養殖場

▲醫師說，很多人只換枕頭套，卻忽略裡面那一顆已經「發黃、吸油、藏菌」的枕芯。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

重症科醫師黃軒提醒，你每天睡的是「細菌養殖場」，真正最髒的不是枕頭、床單，是你從來沒洗的「枕芯」。

枕芯是「塵蟎天堂」

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黃軒在臉書分享衛教資訊指出，很多人只換枕頭套，卻忽略裡面那一顆已經「發黃、吸油、藏菌」的枕芯，每天睡覺，你的頭都在做三件事，包括掉皮屑、分泌油脂、流汗，這些東西會直接滲進枕頭裡，而枕芯結構是「多孔＋蓬鬆」，完全就是塵蟎的天堂。

黃軒指出，更可怕的是，你每天吸進去的不是空氣，是塵蟎的排泄物，這才是讓你一直打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、皮膚紅。

▼醫師提醒，枕頭是重要過敏原來源之一，要每周洗枕套，每3個月清潔或更換枕芯。（示意圖／記者李佳蓉攝）



枕頭是重要過敏原來源之一



黃軒提到，更關鍵的是，這不只是「髒」，而是健康風險，尤其是有過敏性鼻炎、氣喘、皮膚敏感、長期鼻塞的人，只要吸入塵蟎排泄物，就可能出現打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、甚至皮膚紅疹。

黃軒表示，枕頭是重要過敏原來源之一，要每周洗枕套，每3個月清潔或更換枕芯，選擇可水洗材質（化纖、部分乳膠），定期曝曬加上通風（但避免高溫破壞材質）。

黃軒也說，根據文獻資料，單一介入（如只換床單）效果有限，多重介入才有效，包括防蟎床套、高溫清洗、濕度控制、HEPA濾網。