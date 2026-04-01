健保4月新制！胃癌新藥獲給付「年省159萬」　居家醫療獎勵增

▲健保署4月有多項新制上路。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署4月有多項新制上路！在新增用藥給付方面，針對特定基因變異的胃腺癌成人病人開放新成分新藥用於第一線治療，患者可以省下每人每年藥費多達新台幣159萬元；在肥厚性心肌病變（HCM）也有新藥，讓病人可以用藥控制症狀，免於後續的介入手術。針對居家醫療方面挹注2億預算，提升相關訪視費用、獎勵金以鼓勵投入服務人員。

衛生福利部今日公布4月新制，在健保方面新增、擴大給付多項用藥，其中針對Claudin（CLDN）18.2陽性、HER2陰性的局部晚期不可切除或轉移性胃腺癌成人病人，暫予支付含zolbetuximab成分單株抗體標靶藥物Vyloy作為一線治療。

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健保署醫審及醫材組參議張惠萍說明，這是健保首度納入該成分新藥，因為是國際治療指引首選，臨床證據力強，預估治療人數第1年至第5年約320人至291人，藥費約5.11億元至4.64億元，人年藥費約159萬元，健保財務衝擊約4.51億元至4.04億元。

同樣是新收載新藥的還有針對症狀性紐約心臟學會（NYHA）第二級及第三級阻塞型肥厚性心肌病變（HCM）的成人病人，公告暫予支付含 mavacamten 成分藥品Camzyos。

張惠萍指出，這是治療HCM新機轉藥物，可有效降低左心室出口通道壓力差（LVOTPG）和改善症狀，讓患者免於後續手術等介入治療。預估治療人數第1年至第5年約461人至1,042人，藥費約1.98 億元至4.47億元，人年藥費約43萬元，健保財務衝擊約1.81億元至4.10億元。

此外，健保4月起修訂「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，鼓勵基層投入居家醫療照護服務，人員訪視費用調升5%，若服務對象為兒童則再加成20%至60%；若為基層診所專任醫師執行居家醫療會另有30%獎勵金；針對在宅專門醫師每月醫師訪視次數，從180人次放寬至240人次。預估受益人數超過18萬人，健保挹注約2億元。