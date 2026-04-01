ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

健保4月新制！胃癌新藥獲給付「年省159萬」　居家醫療獎勵增

▲健保署4月有多項新制上路。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署4月有多項新制上路！在新增用藥給付方面，針對特定基因變異的胃腺癌成人病人開放新成分新藥用於第一線治療，患者可以省下每人每年藥費多達新台幣159萬元；在肥厚性心肌病變（HCM）也有新藥，讓病人可以用藥控制症狀，免於後續的介入手術。針對居家醫療方面挹注2億預算，提升相關訪視費用、獎勵金以鼓勵投入服務人員。

衛生福利部今日公布4月新制，在健保方面新增、擴大給付多項用藥，其中針對Claudin（CLDN）18.2陽性、HER2陰性的局部晚期不可切除或轉移性胃腺癌成人病人，暫予支付含zolbetuximab成分單株抗體標靶藥物Vyloy作為一線治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署醫審及醫材組參議張惠萍說明，這是健保首度納入該成分新藥，因為是國際治療指引首選，臨床證據力強，預估治療人數第1年至第5年約320人至291人，藥費約5.11億元至4.64億元，人年藥費約159萬元，健保財務衝擊約4.51億元至4.04億元。

同樣是新收載新藥的還有針對症狀性紐約心臟學會（NYHA）第二級及第三級阻塞型肥厚性心肌病變（HCM）的成人病人，公告暫予支付含 mavacamten 成分藥品Camzyos。

張惠萍指出，這是治療HCM新機轉藥物，可有效降低左心室出口通道壓力差（LVOTPG）和改善症狀，讓患者免於後續手術等介入治療。預估治療人數第1年至第5年約461人至1,042人，藥費約1.98 億元至4.47億元，人年藥費約43萬元，健保財務衝擊約1.81億元至4.10億元。

此外，健保4月起修訂「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，鼓勵基層投入居家醫療照護服務，人員訪視費用調升5%，若服務對象為兒童則再加成20%至60%；若為基層診所專任醫師執行居家醫療會另有30%獎勵金；針對在宅專門醫師每月醫師訪視次數，從180人次放寬至240人次。預估受益人數超過18萬人，健保挹注約2億元。

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛

關鍵字： 健保新制 新藥給付 胃腺癌 肥厚性心肌病 居家醫療

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1小時搶救6名心梗患！　上海醫師深夜發文示警：這波很密集

肩頸痠痛好不了　營養師教你吃「3大關鍵營養」幫助舒緩

大腦也有黃金時段　醫揭「每日用腦節奏」效率翻倍不過勞

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光：運動後1小時喝最好

64歲男罹攝護腺癌第二期　選「海神刀」挽救雄風

夜市「賣澱粉腸」未送食安檢驗　北市衛生局：標示不實最高罰400萬

5歲以下高風險！醫示警「腸病毒5大重症警訊」發病3～5天最關鍵

瘦瘦針消化道重症風險低　醫籲注意「這2病」：罕見眼部副作用

看到泡泡尿以為腎壞掉？醫揭「蛋白尿」關鍵3特徵：別虛驚一場

站著尿濺全場！醫點名「3種人」要改坐著尿　實測大推：家庭和諧

讀者迴響

回到最上面