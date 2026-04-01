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新光醫院宣布「護理人員再加薪2.3%」　純白班平均月領66K

▲▼新光醫院,擴院工程。（圖／記者姜國輝攝）

▲新光醫院今宣布護理人員再加薪。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

新光醫院今（1）日宣布，5月起再度調升全職護理師薪資2.3%。新光醫院副院長洪子仁指出，這是自2023年11月以來，新光醫院針對護理同仁的第7度加薪，累計調薪幅度達26%，純白班護理師最高平均每月可領66,300元，此外提供4年免費住宿等福利措施。由於今天剛好是愚人節，洪子仁也強調「說的都是真的！」

新光醫院5月起針對新進輪值三班護理師薪資從52,800元/月調升為54,000元/月，預計每年增加近2,000萬人事支出；除此之外，新進護理師到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，純白班護理人員薪資平均將可達66,300元/月。

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新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者趙于婷攝）

▲新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者趙于婷攝）

洪子仁指出，自2023年底疫情後護理人力荒告急以來，新光醫院採取了「小步快跑、持續優化」的調薪策略，自2023年 10月以來新光醫院連續第7度加薪，至今已增加3點多億人事成本，提升薪資待遇讓新進護理人員增加、離職人數減少，院內在2023年關了93床，現在已經全部打開，且符合三班護病比。

洪子仁說，探究這2年醫療機構之所以有能力7度加薪，背後的核心驅動力來自於整體醫院來自健保收入財務結構的改善，過去兩年健保總額成長率每年以5.5%向上疊加若加計政府公務預算撥補健保基金的挹注，實質成長率已突破8%，當醫療機構從健保預算中獲得合理收入，醫院經營者便有財務條件將這份紅利回饋給第一線包括護理人員在內的所有醫事人員，因此也呼籲政府健保總額成長率不能低於5％。

他強調，加薪不應是「一次性」的應急手段，而是與健保政策連動的「常態性」制度，透過具競爭力的薪資方案，院內護理人員離職率從14.4降到9.1% ，薪資的大幅提升，不僅能降低離職率，更能吸引新進人才回流，另除了薪資提升，新光醫院更將AI科技導入病房，透過機器人與AI生成紀錄、離床監測及TPR監控，降低護理負荷。

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關鍵字： 新光醫院 護理人員 加薪

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