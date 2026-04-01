北醫大、劍橋大學簽署MOU　推動「類組織」跨國研究

▲北醫大和劍橋大學簽署MOU，推動「類組織」跨國研究。（圖／北醫大提供）

記者趙于婷／台北報導

台北醫學大學於今（1）日舉辦「類組織轉譯研究國際研討會」，邀集多國專家學者，聚焦類組織於癌症、發炎疾病與藥物開發的最新應用。同時北醫大也與劍橋大學小兒部與幹細胞中心簽署合作意向書（MOU），未來將納入台灣臨床樣本與研究資料，強化亞洲族群在國際研究中的代表性。

北醫大臨床醫學研究所蔡坤志所長蔡坤志指出，傳統生醫研究仰賴細胞株與動物模型，難以完整反映人體組織與腫瘤的病理特徵，導致新藥臨床試驗失敗率高達9成以上，相較之下，由人體檢體培養而成的「人體類組織（Patient-derived Organoids）」能更真實呈現人體生理結構與治療反應，已逐漸成為藥物開發、毒性預測與個人化醫療的重要工具。

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研討會中有來自英、美、瑞、台等國內外學者專家，其中英國劍橋大學兒科胃腸病學教授兼劍橋幹細胞研究所主任馬賽亞斯·齊爾鮑爾博士（Dr. Matthias Zilbauer）主講「利用人類類器官解碼發炎性腸道疾病（IBD）」，強調克隆氏症和潰瘍性結腸炎等腸道的慢性發炎性疾病。

演講內容提到，過去好發於歐美人士，但近年來全球發生率皆顯著上升，尤其在亞洲新興工業化地區，顯見克隆氏症已不僅限於遺傳因素，也與現代生活作息等環境因素相關，而透過「迷你腸道」類器官的培養、實驗，可進一步找到預防發炎性腸道疾病，同時為患者個體化治療開闢新途徑。

北醫大也於2023年率設置第一個類組織技術核心實驗室，蔡坤志強調，傳統生醫研究仰賴動物實驗模式，在癌症、阿茲海默症與發炎疾病的預測能力並不佳，主要是人類與其他動物在生理學即有本質上的差異，且動物模式耗時、成本高，一般藥物開發經費平均超過美金7億元，約耗時9年。

另外加上動物保護意識高漲，美國逾85%的民眾皆支持讓動物試驗退場。而美國食品藥物管理局也已宣布未來幾年逐步以人類組織結構、生理學特徵與治療反應的研究模式取代傳統動物模式，落實於藥物開發法規中。

北醫大吳麥斯校長表示，人類類組織發展目前以腸道相關研究最成熟，加上亞洲人罹患發炎性腸道疾病的患者越來越多，北醫大與英國劍橋大學小兒部與幹細胞中心Matthias Zilbauer教授簽署合作意向書之後，將優先著重於腸上皮與腸道發炎疾病類組織的升級、建置與後續的研究與臨床試驗，雙方將共同開發生物標記、預測治療反應，並建置ORBID-IBD平臺納入臺灣兒童樣本，提升亞洲代表性，同時可望嘉惠國內患者。