14歲弟「肚皮長痘痘」狂摳4個月　醫切片驚：是肉癌

▲國中弟弟腹部皮膚上冒出「小痘痘」，竟是罕見肉癌。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

苗栗一名14歲國中男生，4個月前發現上腹部冒出一顆隆起的小硬塊，他心想「只是普通的痘痘」，不時就動手去摳抓。怎料這顆小痘痘不僅沒消退，近幾週還迅速長大、甚至開始出血，家長嚇得帶他趕緊就醫。經醫師切片檢查發現，這顆被狂摳的痘痘，真面目竟是臨床極為罕見的「肉癌」。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥指出，一般民眾熟知的「皮膚癌」多半長在皮膚表層，但「肉癌」（軟組織肉瘤）通常好發於脂肪或肌肉層。醫師直言，這兩類癌症在青少年族群中都非常少見，而這名個案的肉癌竟然是直接由皮膚層長出，在臨床上更是罕見中的罕見。

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馮啟彥解釋，由於肉癌對化療的反應普遍不佳，且術後復發率高，目前最有效的應對方式就是「及早診斷、廣泛切除」。所幸該名國中弟弟在電腦斷層及正子掃描檢查後，確認癌細胞尚未發生明顯轉移。隨後由醫療團隊進行腫瘤廣泛切除手術，目前術後復原良好，正持續追蹤觀察。

▼大千綜合醫院外科部主任馮啟彥。

面對身體不明腫塊，馮啟彥提醒，千萬不可視為普通皮膚問題就掉以輕心，更應避免自行抓摳造成傷口感染。他也點名若出現以下「3大異狀」，應盡速就醫：

1. 腫塊短期內迅速變大。

2. 腫塊出現疼痛、出血或潰瘍。

3. 觸摸起來質地堅硬、無法推移動。