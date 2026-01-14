醫院聘外籍照服員引憂　石崇良：整合床擬增至3萬床亟需人力

▲石崇良（中）今出席主權雲應用發表會。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

因應住院照護人力荒，衛福部擬開放醫院聘僱具經驗的外籍照服員，引發部分醫護工會抗議，質疑配套不明，恐將管理、照護風險轉嫁第一線。對此，衛福部部長石崇良表示，政策並非倉促上路，而是延續既有計畫並擴大規模，相關床數規劃從5千床增至3萬床、成長6倍，故擬增聘外籍照服員補上人力缺口。

石崇良今出席衛福部「主權雲應用發表會」，會前針對醫院聘僱外籍照服員的爭議指出，「住院整合照護計畫」已推動約3年，去年約110家醫院參與，由醫院聘任並訓練約2700名照服員，實際可服務床數約5000床，其採取「共聘制度」，照服員由醫院統一管理，協助翻身、如廁等生活照顧，使護理人員得以回歸專業，民眾、家屬與護理端滿意度皆高。

隨著需求擴大，衛福部擬將服務床數由5000床提升至3萬床，約占全台7萬床急性一般病床近5成，年度預算也由去年的5億多元，提高至近25億元，但人力為最大瓶頸，故評估引進已在台工作6年以上、且受過照服員訓練的外籍中階技術人力，以銜接醫院實務需求。

對於工會憂心的語言、專業問題，石崇良強調，納入對象須具備在台工作經驗及照服訓練，並非零基礎投入，各界如有疑慮，將持續溝通，降低第一線衝擊。

此外，針對人力吃緊下，醫療走向數位化，主權雲的觀念有助在地資安維護，石崇良說，醫療雲端化是趨勢，但資安與信任是前提，主權雲要求資料在台灣境內落地，並符合在地法規，從授權、蒐集、加密到刪除皆可追蹤，透過政府與本土業者合作，更能在人力不足狀況下，有效提升醫療效率及品質。

對於近日各界熱烈討論代理孕母問題，石崇良則說，行政院現階段已將人工生殖與代理孕母脫鉤，先修正社會已有共識的部分，重點在保障女性生育自主，而代理孕母涉及兒童最佳利益、剝削及健康權等爭議，尚未形成共識，故先暫時擱置，後續再行討論。