ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

人工生殖法明日排審　石崇良重申爭議：政院版「未納代理孕母」

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院衛環委員會明（8）日排審行政院版《人工生殖法》修正草案，其中民眾黨立委陳昭姿版本盼代理孕母法制化。衛福部長石崇良今（7）日受訪表示，本次修法納入單身女性、女同志，至於代理孕母在國內仍有爭議，行政院版本沒有納入。

陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，民眾黨前主席柯文哲日前陪同陳昭姿拜會藍綠黨團，為修法「請託」朝野立委。立法院民進黨籍衛環委員會召委劉建國變更議程，明日排審《人工生殖法》修正草案；多個民間團體今日召開聯合記者會，呼籲人工生殖法修法應與代理孕母制度脫鉤，並進行逐條實質審查，以回應社會期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對代理孕母，石崇良今日出席立法院司法法制與社福衛環聯席會議會前受訪表示，人工生殖法多年未修，條文需要與時俱進，且必須在兒童權益保障、以兒童最佳利益的考量來進行修法，其中也放寬人工生殖對象，與世界上其他國家潮流一致，讓單身女性適用，也配合國內同婚合法下的人工生殖權利。

石崇良說，至於代理孕母的部分，因為在國內仍然還有一些爭議，這一次行政院版本裡沒有納入代理孕母，明日在立法院再跟各個委員以及各黨團的版本來做討論。

【火流星劃破夜空！】墾丁天空突現藍光　單車環島男全錄下

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

中榮神外遭爆「廠商執刀」長達3年　院方急設專案小組滅火

石崇良下令撤銷狼社工「績優督導」　一個月內研議設置查詢平台

男大生「心因性猝死」　醫示警6大潛在風險！年奪4萬人命

人工生殖法明日排審　石崇良重申爭議：政院版「未納代理孕母」

全台急凍！彰化24小時51人緊急送醫　2長者無呼吸心跳

30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了

「硬度、長度、粗度」誰第一　醫：姊妹們有共識

每天1杯汽水「身體慘老4.6歲」！研究證實殺傷力激似抽菸

美女醫激推！冬眠級「三明治蓋被法」超暖　第1步大家都忽略

讀者迴響

回到最上面