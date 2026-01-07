人工生殖法明日排審　石崇良重申爭議：政院版「未納代理孕母」

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院衛環委員會明（8）日排審行政院版《人工生殖法》修正草案，其中民眾黨立委陳昭姿版本盼代理孕母法制化。衛福部長石崇良今（7）日受訪表示，本次修法納入單身女性、女同志，至於代理孕母在國內仍有爭議，行政院版本沒有納入。

陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，民眾黨前主席柯文哲日前陪同陳昭姿拜會藍綠黨團，為修法「請託」朝野立委。立法院民進黨籍衛環委員會召委劉建國變更議程，明日排審《人工生殖法》修正草案；多個民間團體今日召開聯合記者會，呼籲人工生殖法修法應與代理孕母制度脫鉤，並進行逐條實質審查，以回應社會期待。

針對代理孕母，石崇良今日出席立法院司法法制與社福衛環聯席會議會前受訪表示，人工生殖法多年未修，條文需要與時俱進，且必須在兒童權益保障、以兒童最佳利益的考量來進行修法，其中也放寬人工生殖對象，與世界上其他國家潮流一致，讓單身女性適用，也配合國內同婚合法下的人工生殖權利。

石崇良說，至於代理孕母的部分，因為在國內仍然還有一些爭議，這一次行政院版本裡沒有納入代理孕母，明日在立法院再跟各個委員以及各黨團的版本來做討論。