爸媽早上不用崩潰！5款孩子「願意吃又省時」的早餐清單

不少家長每天早上都在和時間賽跑，一邊準備自己出門上班，一邊還要張羅孩子的早餐與接送，往往忙到分身乏術。為了省時，早餐不是隨便應付，就是擔心營養不夠，成了許多爸媽的共同煩惱。對此，營養師珊珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」分享，兒童早餐不一定要複雜，只要掌握「準備方便、孩子願意吃、營養結構完整」三個原則，不論在家自煮或到早餐店購買，都能輕鬆完成一份高品質早餐，並推薦「5種」早餐組合。

組合一：水果優格＋米漿＋堅果

第一種推薦組合是水果優格搭配米漿與堅果，選擇無糖優格，加入孩子喜歡的水果，不僅能補充鈣質，也能攝取植化素；米漿提供碳水化合物，能快速補充早晨所需能量，再搭配無調味綜合堅果作為點心，飽足感可一路撐到中午。珊珊建議，若條件允許，可選擇希臘或冰島優格，蛋白質含量較高；米漿則留意含糖量，避免額外負擔。

組合二：鮪魚蔬菜蛋餅＋鮮奶

第二種是鮪魚蔬菜蛋餅搭配鮮奶，蔬菜可選擇小黃瓜或洋蔥，前一晚備好，早上只要組合即可，省時又方便。蛋餅能提供蛋白質與澱粉，搭配鮮奶補充鈣質，是營養相當均衡的一餐。珊珊也提醒，蛋餅皮可挑選全麥款，鮪魚則選水煮罐頭，整體會更健康。

組合三：肉蛋吐司＋無糖豆漿

組合四：肉包＋無糖高纖豆漿

第四種是最簡單的肉包搭配無糖高纖豆漿，肉包本身含有澱粉與蛋白質，但脂肪偏高、纖維不足，因此搭配高纖豆漿能補足營養缺口。市售肉包種類多，建議選擇一般尺寸，內餡以純肉或含蔬菜的品項為佳。

組合五：起司玉米蛋餅＋無糖高纖豆漿

第五種則是起司玉米蛋餅搭配無糖高纖豆漿，玉米屬於未精緻穀類，搭配起司可補充鈣質，再加上高纖豆漿，能同時補到蛋白質與膳食纖維，是孩子接受度高、營養也完整的選擇。