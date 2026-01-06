每天1杯汽水「身體慘老4.6歲」！研究證實殺傷力激似抽菸

▲天天一杯含糖碳酸飲料，小心身體提前老化。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

少喝一點吧！食安專家韋恩（楊世煒）發文示警，研究發現，每天喝一杯570c.c.的含糖碳酸飲料，等於讓身體提早老化約4.6歲，該飲品會使被視為生理老化的重要指標「白血球端粒」縮短。研究證實，天天一大杯含糖汽水，對於細胞老化的傷害，已經接近每天抽菸的等級。

韋恩近日在粉專《韋恩的食農生活》發文寫道，加州大學舊金山分校醫學院研究團隊分析超過5千名美國健康成年人的含糖飲料攝取習慣，並檢測其白血球端粒長度，並檢視兩者間的關係。他解釋，端粒是染色體末端的保護結構，會隨著細胞分裂與老化逐漸縮短，被視為生理老化的重要指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究發現，美國成人平均每天飲用約1.5份含糖碳酸飲料，一份定義為8盎司（約226.8公克），這個攝取量已超過美國心臟醫學會所建議的「每日添加糖上限」。且含糖碳酸飲料喝得越多，端粒長度就越短。

韋恩指出，研究進一步分析顯示，每天多喝一份8盎司的含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加1.9歲的生理年齡，若換算成市售一杯20盎司（約567公克、570c.c.）的含糖碳酸飲料，等於每天讓身體提早老化約4.6歲。研究發現，超過20%的美國成年人每天攝取的含糖碳酸飲料量，已經達到甚至超過此程度。

韋恩強調，值得警惕的是，研究者表示，含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度「與抽菸相當」，因為抽菸同樣會明顯縮短端粒長度，其對生理老化的效果，約等於讓人老了4.6歲。