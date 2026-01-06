背劇痛冒冷汗　安泰醫院微創支架手術救回主動脈剝離患者

▲安泰醫院利用先進分支微創支架技術替吳男進行手術。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

67歲吳先生日前在家中洗澡時突感劇烈背痛並冒出冷汗，緊急送東港安泰醫院，經確診為「B型主動脈剝離」。經評估病況危急，醫療團隊在與病患及家屬充分溝通後，決定採用「先進主動脈分支支架微創手術」進行治療，成功化解生命危機，病患術後恢復良好，僅住院4天即順利出院，重返正常生活。

吳先生本身患有高血壓及糖尿病，屬於主動脈剝離的高風險族群。經電腦斷層檢查發現，其剝離位置位於結構相當複雜的主動脈弓部，若採傳統治療方式，往往需進行高風險、傷口大的開胸手術，術後恢復期長，對病患負擔甚鉅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次由安泰醫院心臟血管外科團隊執行手術，採用先進的主動脈支架微創技術，並使用自費「一體成形分支支架」，透過約1公分的小傷口，將人工覆膜支架精準植入血管內。此技術猶如在血管中進行高難度的「隧道工程」，可有效將血流導回真腔，完整封堵剝離裂口，大幅降低血管破裂風險，成功取代傳統開胸手術。

安泰醫院心臟外科主任李涵彥醫師表示，相較於傳統手術，微創主動脈支架手術具備傷口小、恢復快、住院天數短等優勢，而一體成形分支支架更能有效降低術後支架滲漏及移位風險，提升整體手術安全性。此次成功案例，也象徵主動脈疾病治療正式邁入「微創化」新時代，為重症心血管患者帶來新的治療希望。

此外，李醫師指出，目前安泰醫療團隊已連續完成多起80歲以上高齡主動脈剝離手術，展現重度級急救責任醫院在高風險心血管急重症救治上的堅強實力，也肩負起守護屏南地區鄉親健康的重要使命與責任。

他提醒，高血壓、糖尿病患者為主動脈疾病的高危險族群，若出現突發性劇烈胸痛、背痛、呼吸困難或冒冷汗等症狀，務必立即就醫。隨著醫療科技不斷進步，現今已有更多安全、有效且創傷更小的微創治療選擇，能在關鍵時刻為患者爭取最大的生命保障。