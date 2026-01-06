ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健保突收百萬愛心捐款　孝女感念母親生前受妥善照護

▲健保愛心專戶補助受助者的來信。（圖／健保署北區業務組提供）

記者洪巧藍／台北報導

健保署愛心專戶去年12月收到一筆100萬元的大額捐款！健保署北區業務組表示，經查捐款人陳女士是因為感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後捐款，希望協助更多無力負擔健保費的弱勢家庭，保障健保醫療權益。

健保署北區業務組科長曾麗娟表示，健保愛心專戶款項都是來自社會各界愛心人士默默支持，每一筆善款都會審慎運用，挹注弱勢協助繳納積欠健保費。去年底接獲單筆大額捐款，為了寄送收據與陳女士聯絡時，才知道她是因為感念母親生前罹病期間受到健保醫療體系的妥善照護，才捐出款項，而她也相當低調的婉謝表揚。

健保署北區業務組張温温組長表示，統計近5年北區業務組運用愛心專戶補助之受惠人數高達4,200人，包含青貧學生、未成年的孩子、近貧戶、突遭變故致經濟陷入困境、特殊境遇家庭等弱勢民眾的健保欠費，即時援助繳清。未來他們回饋社會，就形成人助自助的善循環。

25歲的小于（化名）就是一例，他來自中低收入家庭，母親罹患重大疾病需長期治療，父親打零工維生，靠著助學貸款並半工半讀完成學業，健保署透過愛心專戶補助繳清健保欠費。小于來信表示，未來若有能力，也會把愛和善傳遞下去。

同樣獲得愛心補助的15歲小傑（化名），成長於單親隔代教養家庭，父親入監服刑，與年邁祖父母相依為命，他說：「這份恩情會記著，之後我有能力，也會主動去幫助需要被幫助的人」。

健保署呼籲，如身邊有無力繳納健保費的弱勢者，請透過健保署官網「弱勢民眾通報平台」，或是手機進入健保快易通APP通報，與健保攜手守護關懷弱勢。

