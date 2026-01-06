ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

醫示警「天冷10大慘況」！　路上救護車聲變多了

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲連日低溫，醫師有感「路上救護車的聲音變多了」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

真的好冷！泌尿科醫師呂謹亨指出，氣溫驟降，路上救護車的聲音變多了，門診中因頻尿、夜尿的患者明顯增加，甚至有不少攝護腺肥大患者出現「尿不出來」的危急情況。他特別整理天冷對健康的「10大影響」，提醒民眾除了保暖，更要注意身體發出的警訊。

開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師在粉專發文表示，天氣冷不只是「覺得冷」而已，低溫會直接影響心臟、血壓、泌尿系統、關節、免疫力甚至情緒。他列出以下10點關鍵影響與注意事項：

1. 血壓上升、心血管風險增加

低溫會導致血管收縮，使血壓上升，進而增加心肌梗塞與中風的風險。

醫師提醒： 天冷時應規律量血壓；心血管疾病患者應避免清晨氣溫最低時外出；若出現頭暈、胸悶等症狀應提高警覺。

2. 頻尿、夜尿增加

冷刺激會引發「冷誘導性利尿（Cold-Induced Diuresis）」。這是因為身體為了保溫、末梢血管收縮，血液集中到重要器官，腎臟會誤以為血容量過多而增加排尿次數。

醫師提醒： 不需刻意少喝水，但晚上要避免大量飲用含咖啡因飲品；保持腹部與下半身保暖。若有攝護腺肥大或排尿問題者，建議進一步治療。

3. 尿急、膀胱過度活躍症狀加重

冷刺激會活化體內的冷受體，誘發膀胱反射性收縮，導致尿急感加劇。

醫師提醒： 穿著保暖褲、護腰，避免久坐在冰冷座椅上；有尿急困擾者可提前如廁。

4. 泌尿道感染風險上升

天冷時民眾容易因為懶得動而憋尿，或是喝水量減少，導致尿液滯留、增加感染風險。

醫師提醒： 切勿憋尿，每日仍需維持固定喝水量；若出現解尿疼痛、灼熱應盡速就醫。

5. 關節僵硬、疼痛加劇

低溫會降低關節滑液的流動性，導致關節活動度下降，容易感覺僵硬疼痛。

醫師提醒： 起床時先暖身再活動，注意關節處保暖，並避免突然劇烈運動。

▲▼ 生病示意圖。(示意圖／１２３RF)

▲冷空氣容易誘發氣喘或咳嗽。（示意圖／123RF）

6. 呼吸道症狀惡化

冷空氣刺激氣道，容易引發氣喘或咳嗽發作。

醫師提醒： 外出務必戴口罩，避免直接吸入冷空氣；患者應規律使用醫師處方藥物。

7. 免疫力暫時下降

寒冷加上日照減少，可能影響免疫細胞活性，讓人更容易感冒。

醫師提醒： 維持規律作息與充足睡眠，飲食均衡並補充足夠蛋白質；慢性病患者更需防範感染。

8. 皮膚乾燥、搔癢、龜裂

低溫伴隨低濕度，容易使皮膚水分流失。

醫師提醒： 洗澡水不宜過熱，洗後應立即擦保濕乳液；若乾癢嚴重可就醫評估。

9. 情緒低落、季節性憂鬱

日照減少會影響血清素與褪黑激素的分泌，容易引發情緒低落。

醫師提醒： 白天盡量多曬太陽，維持社交與規律活動；若情緒低落超過2週應尋求專業協助。

10. 跌倒與意外傷害風險增加

低溫造成肌肉僵硬、反應變慢，加上若地面濕滑，跌倒風險大增。

醫師提醒： 建議穿著防滑鞋；夜間起床應開燈；長者起身動作要放慢。

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

關鍵字： 低溫 泌尿科醫師 呂謹亨醫師 心血管 呼吸道症狀 免疫力 尿急 情緒 跌倒

