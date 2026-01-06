醫示警「天冷10大慘況」！　路上救護車聲變多了

▲連日低溫，醫師有感「路上救護車的聲音變多了」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

真的好冷！泌尿科醫師呂謹亨指出，氣溫驟降，路上救護車的聲音變多了，門診中因頻尿、夜尿的患者明顯增加，甚至有不少攝護腺肥大患者出現「尿不出來」的危急情況。他特別整理天冷對健康的「10大影響」，提醒民眾除了保暖，更要注意身體發出的警訊。

開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師在粉專發文表示，天氣冷不只是「覺得冷」而已，低溫會直接影響心臟、血壓、泌尿系統、關節、免疫力甚至情緒。他列出以下10點關鍵影響與注意事項：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 血壓上升、心血管風險增加

低溫會導致血管收縮，使血壓上升，進而增加心肌梗塞與中風的風險。

醫師提醒： 天冷時應規律量血壓；心血管疾病患者應避免清晨氣溫最低時外出；若出現頭暈、胸悶等症狀應提高警覺。

2. 頻尿、夜尿增加

冷刺激會引發「冷誘導性利尿（Cold-Induced Diuresis）」。這是因為身體為了保溫、末梢血管收縮，血液集中到重要器官，腎臟會誤以為血容量過多而增加排尿次數。

醫師提醒： 不需刻意少喝水，但晚上要避免大量飲用含咖啡因飲品；保持腹部與下半身保暖。若有攝護腺肥大或排尿問題者，建議進一步治療。

3. 尿急、膀胱過度活躍症狀加重

冷刺激會活化體內的冷受體，誘發膀胱反射性收縮，導致尿急感加劇。

醫師提醒： 穿著保暖褲、護腰，避免久坐在冰冷座椅上；有尿急困擾者可提前如廁。

4. 泌尿道感染風險上升

天冷時民眾容易因為懶得動而憋尿，或是喝水量減少，導致尿液滯留、增加感染風險。

醫師提醒： 切勿憋尿，每日仍需維持固定喝水量；若出現解尿疼痛、灼熱應盡速就醫。

5. 關節僵硬、疼痛加劇

低溫會降低關節滑液的流動性，導致關節活動度下降，容易感覺僵硬疼痛。

醫師提醒： 起床時先暖身再活動，注意關節處保暖，並避免突然劇烈運動。

▲冷空氣容易誘發氣喘或咳嗽。（示意圖／123RF）

6. 呼吸道症狀惡化

冷空氣刺激氣道，容易引發氣喘或咳嗽發作。

醫師提醒： 外出務必戴口罩，避免直接吸入冷空氣；患者應規律使用醫師處方藥物。

7. 免疫力暫時下降

寒冷加上日照減少，可能影響免疫細胞活性，讓人更容易感冒。

醫師提醒： 維持規律作息與充足睡眠，飲食均衡並補充足夠蛋白質；慢性病患者更需防範感染。

8. 皮膚乾燥、搔癢、龜裂

低溫伴隨低濕度，容易使皮膚水分流失。

醫師提醒： 洗澡水不宜過熱，洗後應立即擦保濕乳液；若乾癢嚴重可就醫評估。

9. 情緒低落、季節性憂鬱

日照減少會影響血清素與褪黑激素的分泌，容易引發情緒低落。

醫師提醒： 白天盡量多曬太陽，維持社交與規律活動；若情緒低落超過2週應尋求專業協助。

10. 跌倒與意外傷害風險增加

低溫造成肌肉僵硬、反應變慢，加上若地面濕滑，跌倒風險大增。

醫師提醒： 建議穿著防滑鞋；夜間起床應開燈；長者起身動作要放慢。