活潑愛笑9歲童尿床　健檢意外揪出「只有一顆腎臟」

活潑愛笑、活動力正常的一名9歲學齡兒童，因夜尿問題就醫，經聯新國際醫院尊爵健康會館主任暨小兒腎臟科醫師張濱璿，透過腹部超音波檢查，竟發現孩子天生只有一顆腎臟，這個結果讓原以為只是針對尿床這「成長小困擾」的家長，當場錯愕不已，也突顯了兒童會存在潛在結構的無聲異常。

張濱璿醫師指出，孩子外表健康，身體結構異常卻往往毫無症狀，若未及早發現，有些異常可能隨年齡增長對發育與生理功能，造成不可逆的長期影響。在處理夜尿問題的同時，也同步指導家長調整飲食、建立規律補水習慣並避開高風險運動，全力守護腎臟功能。

張濱璿強調許多兒童疾病的處理重點不是在於醫療藥物介入，更重要的是透過完整說明與衛教，協助家長建立正確的照護與追蹤觀念，讓孩子健康成長。

兒童與成人不同，許多問題不會立即以疼痛或不舒服浮現，因此「看起來沒事」不等於沒有疾病。專長於小兒腎臟學的張濱璿進一步以腎小管酸血症為例，這是一種腎臟代謝異常，導致體內酸鹼失衡的疾病，外在表現僅是生長遲緩、疲倦或食欲不振，部分患者甚至合併聽力異常，這類疾病難以從基礎篩檢中診斷，必須透過專業健檢的抽血與驗尿項目，才能發現電解質以及酸鹼失衡。

過去「未成年人慢性病少、不需要健檢」的觀念已不再適用。張濱璿直言外食頻繁、久坐、長時間使用3C產品、熬夜與常喝含糖飲料，讓現代學齡兒童與青少年的健康型態與20年前大不相同。然而現行學校的健康篩檢僅安排在1、4與7年級，不僅間隔過長、項目有限且僅能作為篩檢功能，無法進行診斷，難以在孩子發育定型前，就提早揭露潛在問題，更因為許多隱患延遲發現，而提高成年後罹患慢性病的比例。

隨著精準醫療成為主流，檢查重點也應隨年齡階段而有區別，張濱璿說明7到12歲學齡兒童的健檢，重點在於生長發育的評估，釐清身高或體重異常是否需進一步檢查內分泌、營養吸收或隱匿性器官結構問題等。13到18歲青少年，被視為成長最後關鍵期，需特別關注青春期發育變化、以及包括高血壓、糖尿病與腎臟病等慢性疾病的早期發現，其成因均與成年人不同（例如青少年的高血壓優先考慮是腎臟疾病或肥胖引起）；另外也會關注脊椎側彎與姿勢不良等骨骼問題。

「兒科健檢的價值，不是預設每個孩子都有問題，而是從所有看似健康的孩子中，及早找出那 1% 存在潛在問題的個案，並在偏離健康軌道前及時校正。」張濱璿強調，兒童的健康無法重來，簡單的「篩檢」不等同於完整的「健康檢查」。透過醫師專業判讀，提早校準健康方向，協助家庭建立正確的照護觀念與生活型態，確保孩子成長之路走得既穩且遠。