視力變好也會想變美　研究：白內障術後眼瞼、拉皮醫美增7成

記者邱俊吉／台北報導

視力改善後，對於自己的審美標準也會提高。國內最新研究發現，白內障手術後，患者後續接受醫美手術的機率明顯上升，特別是割雙眼皮、消除眼袋等眼瞼手術，比沒做白內障手術者高出逾8成，而進行拉皮手術的機率亦增加近7成；醫師說，以往在診間就觀察到有此趨勢，這次是首度以大型資料庫研究證實。

此研究由萬芳醫院整形外科主任、台北醫學大學考科藍台灣研究中心主任陳杰峰與團隊進行，他表示，研究使用國際大型醫療資料庫 「TriNetX」，而不是國內研究常用的健保資料庫，主因是「TriNetX」樣本數龐大、醫療資訊完整，且健保資料庫中醫美等自費手術資料較少。

陳杰峰說明，「TriNetX」中有近1億名美國個案，其中白內障患者超過200萬人，實際接受白內障手術者約21萬人，研究團隊再將其分為「有手術」與「未手術」2組，並進行1：1的配對分析，確保2組在年齡、性別、疾病嚴重度及共病條件等背景完全一致。

結果顯示，經排除各項干擾因素後，曾接受白內障手術的病人，後續接受眼瞼手術的機率約比未手術者高出83%，臉部拉皮手術則增加67%。對此，研究團隊推測，應是視力恢復後，患者開始清楚看見自身臉部細節，因而產生改善外觀的動機，故此研究英文標題也命名為「Looking better follows seeing better」。

此外，陳杰峰指出，研究發現其實與臨床經驗高度一致。他表示，門診中常遇到前來諮詢眼瞼、臉部手術的病人，主動提到自己在3至6個月前剛完成白內障手術，另眼科醫師也分享，曾有70多歲患者在白內障術後抱怨「臉上的斑突然變多」，事實上並非皮膚有變化，而是視力變好後，世界看得更清楚所產生的感受差異。

陳杰峰也說，此研究亦發現，動過白內障手術又做醫美手術，相較下出現乾眼症狀的比例略高，部分患者可能有短暫視覺不適，這可能是因為眼皮或眼周手術加速淚液蒸發，短期內比較容易感到乾澀，但多數可隨時間改善，或透過人工淚液、防護眼鏡度過適應期。

陳杰峰強調，這項研究並非鼓勵民眾進行醫美，而是希望讓病人認知，白內障術後出現自我感受的改變並不少見，若想接受醫美調整，術前的醫病溝通一定要充分，才能將所有決定建立在理解與安全之上。